Диппредставительство рассказало о визите британского посла в МИД России
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПосол Великобритании Дебора Броннерт садится в автомобиль после посещения министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Посольство Великобритании в Москве рассказало, что посол Дебора Броннерт обсуждала в пятницу в МИД России.
"Сегодня посол Великобритании Дебора Броннерт посетила МИД РФ. Стороны обсудили различные внешнеполитические вопросы, представляющие взаимный интерес", - написала дипмиссия в Telegram-канале.
Ранее в посольстве РИА Новости сообщили, что "это был заранее запланированный визит, который является абсолютно стандартным элементом дипломатической работы".
МИД Великобритании накануне вызвал посла Андрея Келина в связи с "враждебной линией поведения" России.
15 апреля, 23:57Посольство России ответило на заявления Британии о кибератаках
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя вызов российских послов в Польше и Великобритании, назвала это цепной реакцией стран НАТО в поддержку санкций США.
Ранее власти Великобритании и США заявили, что служба внешней разведки России якобы стояла за кибератаками SolarWinds.
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.
МИД России заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран и что ответ на санкции США вскоре будет проработан. РФ не раз отмечала, что обвинения США в причастности Москвы к хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.