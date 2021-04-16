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Круглый стол ЭИСИ об ожиданиях россиян перед Посланием Президента РФ
Круглый стол ЭИСИ об ожиданиях россиян перед Посланием Президента РФ
20 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Ожидания россиян перед Посланием Президента РФ В.В. Путина".
2021-04-16T11:45
2021-04-16T11:45
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Задать вопросУчастники:- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;- директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА;- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;- управляющий директор проектов Фонда "Общественное мнение" Лариса ПАУТОВА.Модератор - управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ. Послание Президента РФ Федеральному Собранию - значимое политическое событие. Глава государства дает оценку и обозначает направления развития по множеству вопросов внутренней и внешней политики. Ключевые темы перерастают в целые программы. Задачи, обозначенные Президентом, превращаются в законы и поручения. За их исполнением общественность следит особенно пристально.Итоги обращения Президента РФ к Федеральному Собранию отражаются на жизни всех граждан, и оттого ожидания населения от этого события всякий раз неизменно высокие.Освещения и решения каких проблем ждут граждане России в этом году, помимо выхода из ковидного кризиса? Ждут ли россияне, что будут освещены более далекие перспективы?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол ЭИСИ об ожиданиях россиян перед Посланием Президента РФ

11:45 16.04.2021
 
Читать ria.ru в
20 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Ожидания россиян перед Посланием Президента РФ В.В. Путина".
Задать вопрос

Участники:
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;
- управляющий директор проектов Фонда "Общественное мнение" Лариса ПАУТОВА.

Модератор - управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.

Послание Президента РФ Федеральному Собранию - значимое политическое событие. Глава государства дает оценку и обозначает направления развития по множеству вопросов внутренней и внешней политики. Ключевые темы перерастают в целые программы. Задачи, обозначенные Президентом, превращаются в законы и поручения. За их исполнением общественность следит особенно пристально.
Итоги обращения Президента РФ к Федеральному Собранию отражаются на жизни всех граждан, и оттого ожидания населения от этого события всякий раз неизменно высокие.
Освещения и решения каких проблем ждут граждане России в этом году, помимо выхода из ковидного кризиса? Ждут ли россияне, что будут освещены более далекие перспективы?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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