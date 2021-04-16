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Круглый стол ЭИСИ об ожиданиях россиян перед Посланием Президента РФ

Круглый стол ЭИСИ об ожиданиях россиян перед Посланием Президента РФ

20 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Ожидания россиян перед Посланием Президента РФ В.В. Путина".

2021-04-16T11:45

2021-04-16T11:45

2021-04-16T11:45

анонсы

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Задать вопросУчастники:- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;- директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА;- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;- управляющий директор проектов Фонда "Общественное мнение" Лариса ПАУТОВА.Модератор - управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ. Послание Президента РФ Федеральному Собранию - значимое политическое событие. Глава государства дает оценку и обозначает направления развития по множеству вопросов внутренней и внешней политики. Ключевые темы перерастают в целые программы. Задачи, обозначенные Президентом, превращаются в законы и поручения. За их исполнением общественность следит особенно пристально.Итоги обращения Президента РФ к Федеральному Собранию отражаются на жизни всех граждан, и оттого ожидания населения от этого события всякий раз неизменно высокие.Освещения и решения каких проблем ждут граждане России в этом году, помимо выхода из ковидного кризиса? Ждут ли россияне, что будут освещены более далекие перспективы?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы