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Трое астраханцев ответят в суде за похищение бизнесмена
Трое астраханцев ответят в суде за похищение бизнесмена
Следователи завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении трех жителей Астрахани, обвиняемых в похищении бизнесмена и вымогательстве у... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T09:00
2021-04-16T10:57
россия
следственный комитет россии (ск рф)
астрахань
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апр – РИА Новости. Следователи завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении трех жителей Астрахани, обвиняемых в похищении бизнесмена и вымогательстве у него 100 миллионов рублей, сообщает СУСК России по Астраханской области.По версии следствия, местный житель создал в Астрахани организованную преступную группу для похищения предпринимателя. В нее вошли трое его приближенных, которые занимались сбором информации и слежкой. Днем 28 августа прошлого года они похитили местного бизнесмена на улице Латышева в Астрахани, считает СК.Потом они вывезли предпринимателя на остров вблизи села Яксатово, где несколько дней держали в палатке со связанными руками и мешком на голове. Злоумышленники, угрожая убийством астраханца и членов его семьи, требовали передать им 2,5 миллиона долларов, позже они снизили сумму до 100 миллионов рублей, отмечают следователи.После того, как бизнесмен согласился отдать им деньги, они его отпустили, а тот обратился в правоохранительные органы. Уголовное дело было возбуждено по статьям "Похищение группой лиц по предварительному сговору", "Вымогательство" УК РФ. Дело в отношении организатора группы выделено в отдельное производство, он объявлен в международный розыск.Во время обысков дома у участников группы силовики изъяли конспиративные средства связи, огнестрельное и холодное оружие, а также палатку, в которой держали потерпевшего. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении трех участников преступной группы направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210408/pokhischenie-1727446802.html
https://ria.ru/20210401/sud-1603764380.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), астрахань, астраханская область, происшествия

Трое астраханцев ответят в суде за похищение бизнесмена

09:00 16.04.2021 (обновлено: 10:57 16.04.2021)
 
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииВ Астрахани участники ОПГ предстанут перед судом по обвинению в похищении человека и вымогательстве
В Астрахани участники ОПГ предстанут перед судом по обвинению в похищении человека и вымогательстве - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апр – РИА Новости. Следователи завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении трех жителей Астрахани, обвиняемых в похищении бизнесмена и вымогательстве у него 100 миллионов рублей, сообщает СУСК России по Астраханской области.
По версии следствия, местный житель создал в Астрахани организованную преступную группу для похищения предпринимателя. В нее вошли трое его приближенных, которые занимались сбором информации и слежкой. Днем 28 августа прошлого года они похитили местного бизнесмена на улице Латышева в Астрахани, считает СК.
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Потом они вывезли предпринимателя на остров вблизи села Яксатово, где несколько дней держали в палатке со связанными руками и мешком на голове. Злоумышленники, угрожая убийством астраханца и членов его семьи, требовали передать им 2,5 миллиона долларов, позже они снизили сумму до 100 миллионов рублей, отмечают следователи.
После того, как бизнесмен согласился отдать им деньги, они его отпустили, а тот обратился в правоохранительные органы. Уголовное дело было возбуждено по статьям "Похищение группой лиц по предварительному сговору", "Вымогательство" УК РФ. Дело в отношении организатора группы выделено в отдельное производство, он объявлен в международный розыск.
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Во время обысков дома у участников группы силовики изъяли конспиративные средства связи, огнестрельное и холодное оружие, а также палатку, в которой держали потерпевшего. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении трех участников преступной группы направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)АстраханьАстраханская областьПроисшествия
 
 
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