https://ria.ru/20210416/pokhischenie-1728518060.html

Трое астраханцев ответят в суде за похищение бизнесмена

Трое астраханцев ответят в суде за похищение бизнесмена

Следователи завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении трех жителей Астрахани, обвиняемых в похищении бизнесмена и вымогательстве у... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T09:00

2021-04-16T09:00

2021-04-16T10:57

россия

следственный комитет россии (ск рф)

астрахань

астраханская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апр – РИА Новости. Следователи завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении трех жителей Астрахани, обвиняемых в похищении бизнесмена и вымогательстве у него 100 миллионов рублей, сообщает СУСК России по Астраханской области.По версии следствия, местный житель создал в Астрахани организованную преступную группу для похищения предпринимателя. В нее вошли трое его приближенных, которые занимались сбором информации и слежкой. Днем 28 августа прошлого года они похитили местного бизнесмена на улице Латышева в Астрахани, считает СК.Потом они вывезли предпринимателя на остров вблизи села Яксатово, где несколько дней держали в палатке со связанными руками и мешком на голове. Злоумышленники, угрожая убийством астраханца и членов его семьи, требовали передать им 2,5 миллиона долларов, позже они снизили сумму до 100 миллионов рублей, отмечают следователи.После того, как бизнесмен согласился отдать им деньги, они его отпустили, а тот обратился в правоохранительные органы. Уголовное дело было возбуждено по статьям "Похищение группой лиц по предварительному сговору", "Вымогательство" УК РФ. Дело в отношении организатора группы выделено в отдельное производство, он объявлен в международный розыск.Во время обысков дома у участников группы силовики изъяли конспиративные средства связи, огнестрельное и холодное оружие, а также палатку, в которой держали потерпевшего. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении трех участников преступной группы направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210408/pokhischenie-1727446802.html

https://ria.ru/20210401/sud-1603764380.html

россия

астрахань

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), астрахань, астраханская область, происшествия