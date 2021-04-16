https://ria.ru/20210416/pogoda-1728653350.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области с субботы до утра понедельника из-за сильного ветра, следует из данных... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T20:12

2021-04-16T20:12

2021-04-16T20:12

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области с субботы до утра понедельника из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение в Москве и Подмосковье о ветре порывами до 17 метров в секунду действует с 9.00 17 апреля до 7.00 19 апреля.

https://ria.ru/20210416/pogoda-1728533221.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество