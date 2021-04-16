https://ria.ru/20210416/pogoda-1728653350.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области с субботы до утра понедельника из-за сильного ветра, следует из данных... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T20:12
2021-04-16T20:12
2021-04-16T20:12
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области с субботы до утра понедельника из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение в Москве и Подмосковье о ветре порывами до 17 метров в секунду действует с 9.00 17 апреля до 7.00 19 апреля.
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество