https://ria.ru/20210416/pogoda-1728533221.html

Синоптик предупредил об ухудшении погоды в Москве на следующей неделе

Синоптик предупредил об ухудшении погоды в Москве на следующей неделе

Погода в Москве испортится во вторник вечером на следующей неделе, в ночь на среду ожидается дождь со снегом, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T10:56

2021-04-16T10:56

2021-04-16T11:10

татьяна позднякова

московская область (подмосковье)

россия

москва

общество

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Погода в Москве испортится во вторник вечером на следующей неделе, в ночь на среду ожидается дождь со снегом, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, во вторник характер погоды практически не изменится, она будет комфортной, без осадков. Температура воздуха будет близка к климатической норме."Испортится погода вечером 20 числа, и 21 числа у нас ожидается ненастная погода с осадками, в ночное время это не исключен дождь с примесью мокрого снега. В дневные часы дождь, температура в ночные часы слабоположительная, порядка плюс 3-5 градусов, а днем 11-12 градусов выше ноля. Не исключено, что 21 числа температура будет чуть ниже климатической нормы", - рассказала Позднякова.Синоптик уточнила, что местами 20 и 21 апреля возможно понижение температуры в пониженных местах рельефа в Подмосковье до отрицательных значений. "Но говорить о заморозках еще не приходится, потому что понятие "заморозки" это только тогда, когда у нас началась активная вегетация растений, когда растения могут погибнуть, сейчас пока еще не посажено, ничего не распустилось, и потом слабоотрицательная температура даже в конце апреля - это явление нередкое, более характерное для наших широт", - добавила метеоролог.

https://ria.ru/20210410/pogoda-1727664524.html

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татьяна позднякова, московская область (подмосковье), россия, москва, общество