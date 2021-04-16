Синоптик предупредил об ухудшении погоды в Москве на следующей неделе
10:56 16.04.2021 (обновлено: 11:10 16.04.2021)
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Погода в Москве испортится во вторник вечером на следующей неделе, в ночь на среду ожидается дождь со снегом, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В понедельник мы будем находиться уже в холодной воздушной массе, при переменной облачности осадков у нас не ожидается. Минимальная температура в Москве будет порядка плюс 5 - плюс 7, по области от плюс 2 - до плюс 7, дневная температура в городе около 15 градусов, по области 12-17 градусов, ветер стихнет", - рассказала Позднякова.
По ее словам, во вторник характер погоды практически не изменится, она будет комфортной, без осадков. Температура воздуха будет близка к климатической норме.
"Испортится погода вечером 20 числа, и 21 числа у нас ожидается ненастная погода с осадками, в ночное время это не исключен дождь с примесью мокрого снега. В дневные часы дождь, температура в ночные часы слабоположительная, порядка плюс 3-5 градусов, а днем 11-12 градусов выше ноля. Не исключено, что 21 числа температура будет чуть ниже климатической нормы", - рассказала Позднякова.
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Синоптик уточнила, что местами 20 и 21 апреля возможно понижение температуры в пониженных местах рельефа в Подмосковье до отрицательных значений. "Но говорить о заморозках еще не приходится, потому что понятие "заморозки" это только тогда, когда у нас началась активная вегетация растений, когда растения могут погибнуть, сейчас пока еще не посажено, ничего не распустилось, и потом слабоотрицательная температура даже в конце апреля - это явление нередкое, более характерное для наших широт", - добавила метеоролог.