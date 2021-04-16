https://ria.ru/20210416/podozrevaemyy-1728511809.html

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве лосей

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве лосей

Полицейские в Красноярском крае задержали подозреваемого в незаконной охоте на лосей, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T07:10

2021-04-16T07:10

2021-04-16T11:39

красноярский край

енисейский район

богучанский район

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 16 апр - РИА Новости. Полицейские в Красноярском крае задержали подозреваемого в незаконной охоте на лосей, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.В ведомстве пояснили, что 6 апреля полицейские Енисейского района Красноярского края обнаружили три головы лосей, туши взрослой особи и неродившегося детеныша. Сумма ущерба оценивается в 240 тысяч рублей."Енисейские стражи порядка задержали подозреваемого в незаконной охоте на лосей", - говорится в сообщении.Подозреваемым оказался 63-летний местный житель. Дома и в машине у него обнаружили шкуры и разделанные туши животного. Стражи порядка изъяли оружие, боеприпасы и останки сохатого. По данному факту возбуждено дело по статье о незаконной охоте. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. В данный момент подозреваемому избирается мера пресечения.Ранее сообщалось, что в Богучанском районе Красноярского края мужчина застрелил пасущегося около дома одомашненного лося.

https://ria.ru/20201202/brakonery-1587343808.html

красноярский край

енисейский район

богучанский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, енисейский район, богучанский район, происшествия