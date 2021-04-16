Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210416/podozrevaemyy-1728511809.html
В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве лосей
В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве лосей
Полицейские в Красноярском крае задержали подозреваемого в незаконной охоте на лосей, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T07:10
2021-04-16T11:39
красноярский край
енисейский район
богучанский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728542576_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_1c5a9f28bb46b8ad63de99d6332831e6.jpg
КРАСНОЯРСК, 16 апр - РИА Новости. Полицейские в Красноярском крае задержали подозреваемого в незаконной охоте на лосей, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.В ведомстве пояснили, что 6 апреля полицейские Енисейского района Красноярского края обнаружили три головы лосей, туши взрослой особи и неродившегося детеныша. Сумма ущерба оценивается в 240 тысяч рублей."Енисейские стражи порядка задержали подозреваемого в незаконной охоте на лосей", - говорится в сообщении.Подозреваемым оказался 63-летний местный житель. Дома и в машине у него обнаружили шкуры и разделанные туши животного. Стражи порядка изъяли оружие, боеприпасы и останки сохатого. По данному факту возбуждено дело по статье о незаконной охоте. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. В данный момент подозреваемому избирается мера пресечения.Ранее сообщалось, что в Богучанском районе Красноярского края мужчина застрелил пасущегося около дома одомашненного лося.
https://ria.ru/20201202/brakonery-1587343808.html
красноярский край
енисейский район
богучанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728542576_150:0:1049:674_1920x0_80_0_0_5888a0be84295c332dcd9b8f903e402a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красноярский край, енисейский район, богучанский район, происшествия

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве лосей

07:10 16.04.2021 (обновлено: 11:39 16.04.2021)
 
© Фото : МО МВД России "Енисейский"В Красноярском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной охоте на лосей
В Красноярском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной охоте на лосей - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Фото : МО МВД России "Енисейский"
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 16 апр - РИА Новости. Полицейские в Красноярском крае задержали подозреваемого в незаконной охоте на лосей, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
В ведомстве пояснили, что 6 апреля полицейские Енисейского района Красноярского края обнаружили три головы лосей, туши взрослой особи и неродившегося детеныша. Сумма ущерба оценивается в 240 тысяч рублей.
"Енисейские стражи порядка задержали подозреваемого в незаконной охоте на лосей", - говорится в сообщении.
Подозреваемым оказался 63-летний местный житель. Дома и в машине у него обнаружили шкуры и разделанные туши животного. Стражи порядка изъяли оружие, боеприпасы и останки сохатого. По данному факту возбуждено дело по статье о незаконной охоте. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. В данный момент подозреваемому избирается мера пресечения.
Ранее сообщалось, что в Богучанском районе Красноярского края мужчина застрелил пасущегося около дома одомашненного лося.
Полиция - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря 2020, 14:27
В Башкирии задержали браконьеров, преследовавших лося на внедорожнике
 
Красноярский крайЕнисейский районБогучанский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
23:10Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"
Лента новостейМолния