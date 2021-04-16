В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве лосей
07:10 16.04.2021 (обновлено: 11:39 16.04.2021)
© Фото : МО МВД России "Енисейский"В Красноярском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной охоте на лосей
© Фото : МО МВД России "Енисейский"
КРАСНОЯРСК, 16 апр - РИА Новости. Полицейские в Красноярском крае задержали подозреваемого в незаконной охоте на лосей, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
В ведомстве пояснили, что 6 апреля полицейские Енисейского района Красноярского края обнаружили три головы лосей, туши взрослой особи и неродившегося детеныша. Сумма ущерба оценивается в 240 тысяч рублей.
"Енисейские стражи порядка задержали подозреваемого в незаконной охоте на лосей", - говорится в сообщении.
Подозреваемым оказался 63-летний местный житель. Дома и в машине у него обнаружили шкуры и разделанные туши животного. Стражи порядка изъяли оружие, боеприпасы и останки сохатого. По данному факту возбуждено дело по статье о незаконной охоте. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. В данный момент подозреваемому избирается мера пресечения.
Ранее сообщалось, что в Богучанском районе Красноярского края мужчина застрелил пасущегося около дома одомашненного лося.
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