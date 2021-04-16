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В Баренцевом море нашли советскую подлодку, подорванную немецкими минами
В Баренцевом море нашли советскую подлодку, подорванную немецкими минами
Экспедиция Северного флота (СФ) и Русского географического общества обнаружила в Баренцевом море подводную лодку "Катюша", подорванную в ходе Великой... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T10:00
2021-04-16T10:00
россия
илья муромец
баренцево море
северный флот вмф россии
русское географическое общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Экспедиция Северного флота (СФ) и Русского географического общества обнаружила в Баренцевом море подводную лодку "Катюша", подорванную в ходе Великой Отечественной войны немецкими минами, сообщили в пятницу в пресс-службе Северного флота.Исследователи установили, что корпус подлодки разрушен на три части, при этом она сильно опутана рыболовными сетями. Предполагаемой причиной гибели подлодки на Северном флоте называют "подрыв на немецкой мине с последующей детонацией собственного боезапаса".Участники экспедиции собираются установить тактический номер подлодки. Сейчас её идентификация осложняется большим количеством рыболовных сетей. Пока классификация производилась по размерениям корпуса и отдельным незакрытым ими элементам - антенне радиосвязи, шпигатам на корпусе, а также внутренним устройствам, например, баллонам высокого давления, трубопроводам шахты вентиляции.В ходе экспедиции также был обследован участок, на который жаловались рыбаки - там находится затонувшее судно, которое служило причиной многочисленных обрывов тралов. Сейчас сведения о нем нанесены на государственные морские навигационные карты.Сейчас завершены первый и второй этапы совместной экспедиции СФ и РГО "Помни войну", судно тылового обеспечения "Эльбрус", ледокол "Илья Муромец" вспомогательного флота и гидрографическое судно "Ромуальд Муклевич" вернулись в основной пункт базирования в Мурманске.
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россия, илья муромец, баренцево море, северный флот вмф россии, русское географическое общество, мурманск

В Баренцевом море нашли советскую подлодку, подорванную немецкими минами

10:00 16.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСудно тылового обеспечения "Эльбрус" проекта 23120 на главной базе Северного флота РФ в Североморске
Судно тылового обеспечения Эльбрус проекта 23120 на главной базе Северного флота РФ в Североморске - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Экспедиция Северного флота (СФ) и Русского географического общества обнаружила в Баренцевом море подводную лодку "Катюша", подорванную в ходе Великой Отечественной войны немецкими минами, сообщили в пятницу в пресс-службе Северного флота.
"Многофункциональным судном тылового обеспечения "Эльбрус" проведена инструментальная оценка рельефа дна, по результатам которой подтверждено нахождение в пределах немецкого минного заграждения "Бантос-А" подводной лодки типа "К" (крейсерская подводная лодка ХIV серии) или "Катюша", - говорится в сообщении.
Исследователи установили, что корпус подлодки разрушен на три части, при этом она сильно опутана рыболовными сетями. Предполагаемой причиной гибели подлодки на Северном флоте называют "подрыв на немецкой мине с последующей детонацией собственного боезапаса".
Участники экспедиции собираются установить тактический номер подлодки. Сейчас её идентификация осложняется большим количеством рыболовных сетей. Пока классификация производилась по размерениям корпуса и отдельным незакрытым ими элементам - антенне радиосвязи, шпигатам на корпусе, а также внутренним устройствам, например, баллонам высокого давления, трубопроводам шахты вентиляции.
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Сейчас завершены первый и второй этапы совместной экспедиции СФ и РГО "Помни войну", судно тылового обеспечения "Эльбрус", ледокол "Илья Муромец" вспомогательного флота и гидрографическое судно "Ромуальд Муклевич" вернулись в основной пункт базирования в Мурманске.
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РоссияИлья МуромецБаренцево мореСеверный флот ВМФ РоссииРусское географическое обществоМурманск
 
 
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