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В Нигерии освободили россиянина, похищенного пиратами
В Нигерии освободили россиянина, похищенного пиратами
Россиянин, который вместе с еще 14 членами экипажа танкера "Дэвид Би" был похищен пиратами в марте в Гвинейском заливе, освобожден, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T18:49
2021-04-16T18:49
2021-04-16T18:49
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россиянин, который вместе с еще 14 членами экипажа танкера "Дэвид Би" был похищен пиратами в марте в Гвинейском заливе, освобожден, сообщил МИД РФ."Одиннадцатого апреля освобожден гражданин России С.В.Вдовин, который вместе с еще четырнадцатью членами экипажа танкера "Дэвид Би", принадлежащего нидерландской судовладельческой компании "Ди Поли Шипменеджмент", был похищен в результате пиратского нападения 11 марта текущего года. В настоящее время российский моряк покинул территорию Нигерии и возвращается на Родину", - говорится в сообщении.Отмечается, что освобождение Вдовина стало возможным благодаря взаимодействию представителей судовладельца, нигерийских властей и российских дипломатов в Нигерии. Российская сторона выразила признательность всем, кто способствовал безопасному вызволению россиянина из пиратского плена."Хотели бы вновь призвать наших соотечественников, планирующих работать по найму на иностранных судах, тщательно взвесить все риски и принять во внимание тот факт, что в связи с участившимися случаями пиратских нападений навигация в Гвинейском заливе представляет реальную опасность для членов экипажей кораблей, находящихся в этой акватории", - добавили в МИД.
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россия, нигерия, в мире
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости.
Россиянин, который вместе с еще 14 членами экипажа танкера "Дэвид Би" был похищен пиратами в марте в Гвинейском заливе, освобожден, сообщил МИД РФ
.
"Одиннадцатого апреля освобожден гражданин России С.В.Вдовин, который вместе с еще четырнадцатью членами экипажа танкера "Дэвид Би", принадлежащего нидерландской судовладельческой компании "Ди Поли Шипменеджмент", был похищен в результате пиратского нападения 11 марта текущего года. В настоящее время российский моряк покинул территорию Нигерии
и возвращается на Родину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что освобождение Вдовина стало возможным благодаря взаимодействию представителей судовладельца, нигерийских властей и российских дипломатов в Нигерии. Российская сторона выразила признательность всем, кто способствовал безопасному вызволению россиянина из пиратского плена.
"Хотели бы вновь призвать наших соотечественников, планирующих работать по найму на иностранных судах, тщательно взвесить все риски и принять во внимание тот факт, что в связи с участившимися случаями пиратских нападений навигация в Гвинейском заливе представляет реальную опасность для членов экипажей кораблей, находящихся в этой акватории", - добавили в МИД.