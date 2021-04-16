Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210416/piraty-1728640660.html
В Нигерии освободили россиянина, похищенного пиратами
В Нигерии освободили россиянина, похищенного пиратами
Россиянин, который вместе с еще 14 членами экипажа танкера "Дэвид Би" был похищен пиратами в марте в Гвинейском заливе, освобожден, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T18:49
2021-04-16T18:49
россия
нигерия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576992877_0:371:2979:2047_1920x0_80_0_0_a56eef8113dfefa0dbd04290d48b1fd6.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россиянин, который вместе с еще 14 членами экипажа танкера "Дэвид Би" был похищен пиратами в марте в Гвинейском заливе, освобожден, сообщил МИД РФ."Одиннадцатого апреля освобожден гражданин России С.В.Вдовин, который вместе с еще четырнадцатью членами экипажа танкера "Дэвид Би", принадлежащего нидерландской судовладельческой компании "Ди Поли Шипменеджмент", был похищен в результате пиратского нападения 11 марта текущего года. В настоящее время российский моряк покинул территорию Нигерии и возвращается на Родину", - говорится в сообщении.Отмечается, что освобождение Вдовина стало возможным благодаря взаимодействию представителей судовладельца, нигерийских властей и российских дипломатов в Нигерии. Российская сторона выразила признательность всем, кто способствовал безопасному вызволению россиянина из пиратского плена."Хотели бы вновь призвать наших соотечественников, планирующих работать по найму на иностранных судах, тщательно взвесить все риски и принять во внимание тот факт, что в связи с участившимися случаями пиратских нападений навигация в Гвинейском заливе представляет реальную опасность для членов экипажей кораблей, находящихся в этой акватории", - добавили в МИД.
https://ria.ru/20201130/piraty-1587033687.html
россия
нигерия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576992877_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_81f15c7e12489c183a11e858b44afc8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нигерия, в мире

В Нигерии освободили россиянина, похищенного пиратами

18:49 16.04.2021
 
© AFP 2021 / Mohamed DahirПират
Пират - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© AFP 2021 / Mohamed Dahir
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россиянин, который вместе с еще 14 членами экипажа танкера "Дэвид Би" был похищен пиратами в марте в Гвинейском заливе, освобожден, сообщил МИД РФ.
"Одиннадцатого апреля освобожден гражданин России С.В.Вдовин, который вместе с еще четырнадцатью членами экипажа танкера "Дэвид Би", принадлежащего нидерландской судовладельческой компании "Ди Поли Шипменеджмент", был похищен в результате пиратского нападения 11 марта текущего года. В настоящее время российский моряк покинул территорию Нигерии и возвращается на Родину", - говорится в сообщении.
Вооруженный пират на берегу океана - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября 2020, 19:18
Случаи захвата пиратами судов с россиянами на борту в 2016-2020 годах
Отмечается, что освобождение Вдовина стало возможным благодаря взаимодействию представителей судовладельца, нигерийских властей и российских дипломатов в Нигерии. Российская сторона выразила признательность всем, кто способствовал безопасному вызволению россиянина из пиратского плена.
"Хотели бы вновь призвать наших соотечественников, планирующих работать по найму на иностранных судах, тщательно взвесить все риски и принять во внимание тот факт, что в связи с участившимися случаями пиратских нападений навигация в Гвинейском заливе представляет реальную опасность для членов экипажей кораблей, находящихся в этой акватории", - добавили в МИД.
 
РоссияНигерияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
23:10Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"
Лента новостейМолния