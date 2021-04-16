https://ria.ru/20210416/piraty-1728640660.html

В Нигерии освободили россиянина, похищенного пиратами

В Нигерии освободили россиянина, похищенного пиратами

Россиянин, который вместе с еще 14 членами экипажа танкера "Дэвид Би" был похищен пиратами в марте в Гвинейском заливе, освобожден, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T18:49

2021-04-16T18:49

2021-04-16T18:49

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нигерия

в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россиянин, который вместе с еще 14 членами экипажа танкера "Дэвид Би" был похищен пиратами в марте в Гвинейском заливе, освобожден, сообщил МИД РФ."Одиннадцатого апреля освобожден гражданин России С.В.Вдовин, который вместе с еще четырнадцатью членами экипажа танкера "Дэвид Би", принадлежащего нидерландской судовладельческой компании "Ди Поли Шипменеджмент", был похищен в результате пиратского нападения 11 марта текущего года. В настоящее время российский моряк покинул территорию Нигерии и возвращается на Родину", - говорится в сообщении.Отмечается, что освобождение Вдовина стало возможным благодаря взаимодействию представителей судовладельца, нигерийских властей и российских дипломатов в Нигерии. Российская сторона выразила признательность всем, кто способствовал безопасному вызволению россиянина из пиратского плена."Хотели бы вновь призвать наших соотечественников, планирующих работать по найму на иностранных судах, тщательно взвесить все риски и принять во внимание тот факт, что в связи с участившимися случаями пиратских нападений навигация в Гвинейском заливе представляет реальную опасность для членов экипажей кораблей, находящихся в этой акватории", - добавили в МИД.

https://ria.ru/20201130/piraty-1587033687.html

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