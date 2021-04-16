https://ria.ru/20210416/penza-1728627248.html

В Пензе педагога школы искусств арестовали по делу о насилии

В Пензе педагога школы искусств арестовали по делу о насилии

Пожилой житель Пензы арестован по обвинению в сексуальном насилии над двумя девочками, сообщило областное управление СК РФ. По данным источника РИА Новости в... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T17:42

2021-04-16T17:42

2021-04-16T17:42

происшествия

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САРАТОВ, 16 апр - РИА Новости. Пожилой житель Пензы арестован по обвинению в сексуальном насилии над двумя девочками, сообщило областное управление СК РФ. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, обвиняемым является педагог местной школы искусств, а потерпевшими - его ученицы.По данным следствия, в марте 2019 года обвиняемый, используя беспомощное состояние девятилетней девочки, надругался над ней, а еще один эпизод его преступной деятельности произошел осенью 2016 года, когда он развратил другую девочку, которой было тогда семь лет.Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что обвиняемым является 71-летний педагог местной школы искусств, вину он не признает. Мужчина ранее не был судим, добавил собеседник агентства.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия