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В Пензе педагога школы искусств арестовали по делу о насилии
В Пензе педагога школы искусств арестовали по делу о насилии
Пожилой житель Пензы арестован по обвинению в сексуальном насилии над двумя девочками, сообщило областное управление СК РФ. По данным источника РИА Новости в... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T17:42
2021-04-16T17:42
происшествия
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САРАТОВ, 16 апр - РИА Новости. Пожилой житель Пензы арестован по обвинению в сексуальном насилии над двумя девочками, сообщило областное управление СК РФ. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, обвиняемым является педагог местной школы искусств, а потерпевшими - его ученицы.По данным следствия, в марте 2019 года обвиняемый, используя беспомощное состояние девятилетней девочки, надругался над ней, а еще один эпизод его преступной деятельности произошел осенью 2016 года, когда он развратил другую девочку, которой было тогда семь лет.Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что обвиняемым является 71-летний педагог местной школы искусств, вину он не признает. Мужчина ранее не был судим, добавил собеседник агентства.
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происшествия

В Пензе педагога школы искусств арестовали по делу о насилии

17:42 16.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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САРАТОВ, 16 апр - РИА Новости. Пожилой житель Пензы арестован по обвинению в сексуальном насилии над двумя девочками, сообщило областное управление СК РФ. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, обвиняемым является педагог местной школы искусств, а потерпевшими - его ученицы.
По данным следствия, в марте 2019 года обвиняемый, используя беспомощное состояние девятилетней девочки, надругался над ней, а еще один эпизод его преступной деятельности произошел осенью 2016 года, когда он развратил другую девочку, которой было тогда семь лет.
"Расследуется уголовное дело по обвинению 71-летнего жителя Пензы в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"… Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Фигуранту дела грозит до 20 лет лишения свободы.
Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что обвиняемым является 71-летний педагог местной школы искусств, вину он не признает. Мужчина ранее не был судим, добавил собеседник агентства.
 
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