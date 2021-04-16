https://ria.ru/20210416/park-1728519033.html

В парке Северного речного вокзала обустроили зону отдыха и причал

В парке Северного речного вокзала обустроили зону отдыха и причал

Обустройство зоны отдыха с тремя бассейнами и плавучего причала для маломерных судов завершено в южной части набережной парка Северного речного вокзала в... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T09:09

2021-04-16T09:09

2021-04-16T09:09

москва сегодня: мегаполис для жизни

северный речной вокзал

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Обустройство зоны отдыха с тремя бассейнами и плавучего причала для маломерных судов завершено в южной части набережной парка Северного речного вокзала в столице, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в парке появился плавучий причал, он собран из 14 понтонов, которые удерживают 56 железобетонных якорей, и обшит специальной террасной доской. С пляжной зоной новый причал связывает специальный переходный мостик."Причал оборудован 12 сервисными колонками для подачи электроэнергии и воды на пришвартованные суда, навигационными огнями, средствами спасения на воде и швартовными устройствами. Коммуникации к сервисным колонкам подведены через кабель-каналы и трубопроводы, заложенные в конструкцию плавающего понтона", - рассказал Бирюков.По его словам, одновременно подойти к понтону могут 18 маломерных судов длиной от 10 до 25 метров.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что благодаря масштабному благоустройству территории Северного речного вокзала Москва получила уникальное городское пространство с парком и прогулочной набережной."В рамках благоустройства парку максимально вернули исторический облик, провели реставрацию скульптур и озеленение. И теперь это одно из самых любимых мест отдыха москвичей, куда приезжают семьями, ведь в парке есть как современные детские игровые зоны и спортивные площадки, так и прогулочные аллеи, и места для тихого отдыха", - напомнил Бирюков.

https://ria.ru/20210416/pogoda-1728513247.html

https://ria.ru/20210416/probki-1728511940.html

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северный речной вокзал, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество