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Глава МИД Сербии поблагодарил Лаврова за помощь в борьбе с пандемией
Глава МИД Сербии поблагодарил Лаврова за помощь в борьбе с пандемией
Глава МИД Сербии Никола Селакович поблагодарил российского коллегу Сергея Лаврова за помощь стране в борьбе с пандемией. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T17:31
2021-04-16T17:31
2021-04-16T17:31
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
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российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Глава МИД Сербии Никола Селакович поблагодарил российского коллегу Сергея Лаврова за помощь стране в борьбе с пандемией."Позвольте мне выразить огромную признательность за ту помощь, которую оказала РФ во время пандемии республике Сербия", - сказал Селакович на переговорах с Лавровым в Москве.В Сербию 30 декабря 2020 года прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса. По данным сербского минздрава, свыше 40% граждан хотят получить российский препарат. Российский фонд прямых инвестиций сообщал, что на базе Института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" в Сербии будет запущено производство вакцины против коронавируса "Спутник V", в будущем возможен экспорт в страны региона.
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