https://ria.ru/20210416/pandemiya-1728625109.html

Глава МИД Сербии поблагодарил Лаврова за помощь в борьбе с пандемией

Глава МИД Сербии поблагодарил Лаврова за помощь в борьбе с пандемией

Глава МИД Сербии Никола Селакович поблагодарил российского коллегу Сергея Лаврова за помощь стране в борьбе с пандемией. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T17:31

2021-04-16T17:31

2021-04-16T17:31

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Глава МИД Сербии Никола Селакович поблагодарил российского коллегу Сергея Лаврова за помощь стране в борьбе с пандемией."Позвольте мне выразить огромную признательность за ту помощь, которую оказала РФ во время пандемии республике Сербия", - сказал Селакович на переговорах с Лавровым в Москве.В Сербию 30 декабря 2020 года прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса. По данным сербского минздрава, свыше 40% граждан хотят получить российский препарат. Российский фонд прямых инвестиций сообщал, что на базе Института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" в Сербии будет запущено производство вакцины против коронавируса "Спутник V", в будущем возможен экспорт в страны региона.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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