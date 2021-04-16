https://ria.ru/20210416/ozimye-1728578905.html
Аграрии Липецкой области пересеют часть озимых
Аграрии Липецкой области пересеют часть озимых
Аграрии Липецкой области заново посеют 60 тысяч гектаров или почти 15 процентов площадей, отведенных под озимые, их планируется занять яровой пшеницей, сообщил... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T14:20
2021-04-16T14:20
2021-04-16T14:20
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
экономика
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ЛИПЕЦК, 16 апр – РИА Новости. Аграрии Липецкой области заново посеют 60 тысяч гектаров или почти 15 процентов площадей, отведенных под озимые, их планируется занять яровой пшеницей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что после схода снега состояние озимых вызывало опасения у местных аграриев. Из-за засушливых лета и осени прошлого года запас влаги в почве оказался очень незначительным, озимые культуры ушли в зиму ослабленными. Ледяная корка, которая образовалась в зимний период из-за резких колебаний температур, также стала негативным фактором для посевов. Поэтому во всех районах области ведется подкормка озимых культур минеральными удобрениями. В этом году сельхозпредприятиями области их закуплено 225 тысяч тонн, что на 25 процентов больше, чем в прошлом году.Он уточнил, что к севу яровых зерновых уже приступили практически все районы. На данный момент яровой пшеницей, ячменем и горохом засеяно более 67 тысяч гектаров. В пяти районах аграрии ведут сев однолетних трав. Работы проведены на 1,5 тысячах гектаров, что составляет 17 процентов от общей площади посевных земель. В ближайшие дни начинается сев подсолнечника.
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игорь артамонов, липецкая область, экономика
ЛИПЕЦК, 16 апр – РИА Новости.
Аграрии Липецкой области
заново посеют 60 тысяч гектаров или почти 15 процентов площадей, отведенных под озимые, их планируется занять яровой пшеницей, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
Он отметил, что после схода снега состояние озимых вызывало опасения у местных аграриев. Из-за засушливых лета и осени прошлого года запас влаги в почве оказался очень незначительным, озимые культуры ушли в зиму ослабленными. Ледяная корка, которая образовалась в зимний период из-за резких колебаний температур, также стала негативным фактором для посевов. Поэтому во всех районах области ведется подкормка озимых культур минеральными удобрениями. В этом году сельхозпредприятиями области их закуплено 225 тысяч тонн, что на 25 процентов больше, чем в прошлом году.
"Минеральные удобрения уже внесены на 80 процентах площадей, что составляет 314 тысячи гектаров. Запас влаги в почве сейчас хороший. Посевную кампанию в этом году мы планируем провести в кратчайшие сроки", - прокомментировал губернатор.
Он уточнил, что к севу яровых зерновых уже приступили практически все районы. На данный момент яровой пшеницей, ячменем и горохом засеяно более 67 тысяч гектаров. В пяти районах аграрии ведут сев однолетних трав. Работы проведены на 1,5 тысячах гектаров, что составляет 17 процентов от общей площади посевных земель. В ближайшие дни начинается сев подсолнечника.