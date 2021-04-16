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МИД заявил, что Россия не будет стучаться в закрытую дверь отношений с ЕС
МИД заявил, что Россия не будет стучаться в закрытую дверь отношений с ЕС
Россия не станет стучаться в закрытую дверь сотрудничества с Евросоюзом, Брюссель симулирует взаимодействие, разрушая его архитектуру, заявил заместитель... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T13:47
2021-04-16T13:47
россия
брюссель
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия не станет стучаться в закрытую дверь сотрудничества с Евросоюзом, Брюссель симулирует взаимодействие, разрушая его архитектуру, заявил заместитель директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Артем Булатов.Он подчеркнул, что хотя представители Евросоюза "громогласно повторяют" заявления о необходимости взаимодействия по сферам, представляющим взаимный интерес, такие слова не подтверждаются действиями: вся архитектура сотрудничества, которая развивалась годами, была разрушена, заявил дипломат.Булатов подчеркнул, что в общих интересах найти области для сотрудничества, Россия к нему готова.
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россия, брюссель, евросоюз, в мире

МИД заявил, что Россия не будет стучаться в закрытую дверь отношений с ЕС

13:47 16.04.2021
 
© AFP 2021 / John ThysФлаг ЕС в Брюсселе
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© AFP 2021 / John Thys
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия не станет стучаться в закрытую дверь сотрудничества с Евросоюзом, Брюссель симулирует взаимодействие, разрушая его архитектуру, заявил заместитель директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Артем Булатов.
"Фактическая симуляция тесного сотрудничества с нашей страной не может ни в каком виде подменить структурный диалог",- сказал Булатов в ходе онлайн-семинара "Перспективы сотрудничества России и ЕС в области экологии".
Он подчеркнул, что хотя представители Евросоюза "громогласно повторяют" заявления о необходимости взаимодействия по сферам, представляющим взаимный интерес, такие слова не подтверждаются действиями: вся архитектура сотрудничества, которая развивалась годами, была разрушена, заявил дипломат.
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Булатов подчеркнул, что в общих интересах найти области для сотрудничества, Россия к нему готова.
"Все предложения на столе, но мы не будем стучаться в закрытую дверь, мяч на стороне ЕС",- сказал он.
 
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