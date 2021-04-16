https://ria.ru/20210416/otnosheniya-1728574797.html

МИД заявил, что Россия не будет стучаться в закрытую дверь отношений с ЕС

МИД заявил, что Россия не будет стучаться в закрытую дверь отношений с ЕС

Россия не станет стучаться в закрытую дверь сотрудничества с Евросоюзом, Брюссель симулирует взаимодействие, разрушая его архитектуру, заявил заместитель... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T13:47

2021-04-16T13:47

2021-04-16T13:47

россия

брюссель

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия не станет стучаться в закрытую дверь сотрудничества с Евросоюзом, Брюссель симулирует взаимодействие, разрушая его архитектуру, заявил заместитель директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Артем Булатов.Он подчеркнул, что хотя представители Евросоюза "громогласно повторяют" заявления о необходимости взаимодействия по сферам, представляющим взаимный интерес, такие слова не подтверждаются действиями: вся архитектура сотрудничества, которая развивалась годами, была разрушена, заявил дипломат.Булатов подчеркнул, что в общих интересах найти области для сотрудничества, Россия к нему готова.

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728448818.html

россия

брюссель

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, брюссель, евросоюз, в мире