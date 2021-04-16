https://ria.ru/20210416/otdykh-1728530369.html

Эксперты рассказали, как подорожал отдых в России после закрытия Турции

Эксперты рассказали, как подорожал отдых в России после закрытия Турции

Представители крупных российских туроператоров рассказали, как изменились цены на отдых на морских курортах России после ограничения авиасообщения с Турцией,... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T10:51

2021-04-16T10:51

2021-04-16T10:51

туризм

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россия

цены

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

турция

краснодарский край

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Представители крупных российских туроператоров рассказали, как изменились цены на отдых на морских курортах России после ограничения авиасообщения с Турцией, сообщает АТОР. Некоторые российские СМИ пишут о "резком подорожании проживания в отелях в Краснодарском крае и Крыму". Оценки при этом даются самые разнообразные – от 30 до 50 и даже 100 процентов по сравнению с временами, когда полеты в Турцию еще не были закрыты.Ситуацию проанализировали несколько российских туроператоров."Мы оперируем большими данными по рынку, и такого роста, какой описывается сейчас некоторыми СМИ, не подтверждаем. Можно, конечно, "козырять" какими-то отдельными скриншотами с Букинга, можно приводить в пример отдельные продажи последних номеров в востребованных отелях по завышенным ценам, можно спекулировать ценами пятизвездников в Крыму, которые всегда были высокими, — говорит Илья Уманский, генеральный директор Национального туроператора . — Но никакого значимого повышения цен в целом по курортам Черноморского побережья по сравнению с периодом до 12 апреля наша статистика не фиксирует. Тем более, что контрактные цены отелей юга России у туроператоров, зафиксированные нами на весь сезон, естественно, остались без изменений".Его коллега Сергей Ромашкин также сообщил, что в компании проанализировали цены, колебания стоимости остаются в рамках полутора процентов.В крупной фирме, которая занимается и Россией, и Турцией отметили, что подорожание можно наблюдать только на отдельных объектах."Ситуация с тем, что некоторые отели черноморских курортов в сегменте высокого уровня повышали цены на майские праздники или на лето, прослеживалась и до появления новостей по Турции, — отметила Анна Филатовская, директор департамента рекламы и PR еще одного крупного туроператора. — У этих отелей динамическое ценообразование. В зависимости от загрузки номеров по периодам повышение цен может быть еженедельным на два-пять процентов. Объяснимо это традиционно растущим ближе к сезону спросом".Аналогичная картина и у других туроператоров. Какого-то масштабного повышения цен на лето "по всему рынку", случившегося после 12 апреля, когда объявили о закрытии Турции, никто из представителей турбизнеса не фиксирует.Эксперты уточняют, что все основные ценовые изменения по отелям юга России на май и лето были произведены еще в феврале 2021 года. По сравнению с 2020 годом цены на лето в сегменте "четыре и пять звезд" уже тогда выросли в среднем на 18-25 процентов, в сегменте "три звезды" – на 1-12 процентов, а объекты категориями ниже – на два-семь процентов.

https://ria.ru/20210413/turtsiya-1727985458.html

https://ria.ru/20210305/oteli-1599951345.html

https://ria.ru/20210415/otpusk-1728282618.html

россия

турция

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, куда поехать, россия, цены, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция, краснодарский край, отдых