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В Кремле не стали комментировать оговорки Байдена во время выступления
В Кремле не стали комментировать оговорки Байдена во время выступления
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать оговорки президента США Джо Байдена во время заявления по России, отметив, что это удел СМИ. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T13:11
2021-04-16T13:11
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать оговорки президента США Джо Байдена во время заявления по России, отметив, что это удел СМИ."Вы знаете, я, честно говоря, ...смотрел сам, я никакой оговорки не заметил. Вы знаете, что американское произношение отличается от британского, иногда оно не столь отчетливое, но, опять же, это все-таки мы с вами говорим о главе государства. Поэтому давайте про оговорки не будем говорить. Я думаю, это, наверное, удел, скорее, и специализация средств массовой информации, но не наша", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать оговорку Байдена во время заявления по России.Президент США Джо Байден в своей речи о России пару раз оговорился: перепутал эскалацию и вакцинацию и неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина.
https://ria.ru/20210416/vstrecha-1728561897.html
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

В Кремле не стали комментировать оговорки Байдена во время выступления

13:11 16.04.2021
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по России в Восточном зале Белого дома
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по России в Восточном зале Белого дома - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать оговорки президента США Джо Байдена во время заявления по России, отметив, что это удел СМИ.
"Вы знаете, я, честно говоря, ...смотрел сам, я никакой оговорки не заметил. Вы знаете, что американское произношение отличается от британского, иногда оно не столь отчетливое, но, опять же, это все-таки мы с вами говорим о главе государства. Поэтому давайте про оговорки не будем говорить. Я думаю, это, наверное, удел, скорее, и специализация средств массовой информации, но не наша", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать оговорку Байдена во время заявления по России.
Президент США Джо Байден в своей речи о России пару раз оговорился: перепутал эскалацию и вакцинацию и неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина.
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РоссияДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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