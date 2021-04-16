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В Москве у офиса Turkish Airlines собрались более сотни человек
В Москве у офиса Turkish Airlines собрались более сотни человек
Более сотни человек собрались к 12.00 у офиса Turkish Airlines в Москве, чтобы решить вопрос с билетами после приостановки авиасообщения между Россией и... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T12:18
2021-04-16T12:18
2021-04-16T12:36
россия
анна попова
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
turkish airlines
турция
танзания
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости, Светлана Задера. Более сотни человек собрались к 12.00 у офиса Turkish Airlines в Москве, чтобы решить вопрос с билетами после приостановки авиасообщения между Россией и Турцией, по сравнению с 9.00 людей стало в разы больше, передает корреспондент РИА Новости.Более сотни человек выстроились в очередь у выхода в офис Turkish Airlines, чтобы обменять свои билеты в Турцию или вернуть деньги.Часть людей приходила к офису вчера, но они так и не смогли попасть в компанию. Многие стоят в масках. Так как на улице прохладно, переодически люди отходят за кофе в ближайшие кофейни.Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны. Также приостановлены рейсы в Танзанию.
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россия, анна попова, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), turkish airlines, турция, танзания