https://ria.ru/20210416/ochered-1728550654.html

В Москве у офиса Turkish Airlines собрались более сотни человек

В Москве у офиса Turkish Airlines собрались более сотни человек

Более сотни человек собрались к 12.00 у офиса Turkish Airlines в Москве, чтобы решить вопрос с билетами после приостановки авиасообщения между Россией и... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T12:18

2021-04-16T12:18

2021-04-16T12:36

россия

анна попова

новости - туризм

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

turkish airlines

турция

танзания

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости, Светлана Задера. Более сотни человек собрались к 12.00 у офиса Turkish Airlines в Москве, чтобы решить вопрос с билетами после приостановки авиасообщения между Россией и Турцией, по сравнению с 9.00 людей стало в разы больше, передает корреспондент РИА Новости.Более сотни человек выстроились в очередь у выхода в офис Turkish Airlines, чтобы обменять свои билеты в Турцию или вернуть деньги.Часть людей приходила к офису вчера, но они так и не смогли попасть в компанию. Многие стоят в масках. Так как на улице прохладно, переодически люди отходят за кофе в ближайшие кофейни.Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны. Также приостановлены рейсы в Танзанию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210416/egipet-1728548562.html

россия

турция

танзания

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россия, анна попова, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), turkish airlines, турция, танзания