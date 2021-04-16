https://ria.ru/20210416/obstrel-1728654560.html

ДНР обвинила украинских силовиков в минометном обстреле окраины Донецка

ДНР обвинила украинских силовиков в минометном обстреле окраины Донецка

Украинские силовики обстреляли из минометов окраины Донецка, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T20:21

2021-04-16T20:21

2021-04-16T20:21

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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов окраины Донецка, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.В Донбассе с 27 июля вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210416/dnr-1728581673.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире