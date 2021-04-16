https://ria.ru/20210416/obrazovanie-1728583279.html

В Минобрнауки призвали расширить практику общественной аккредитации вузов

В Минобрнауки призвали расширить практику общественной аккредитации вузов

Прохождение вузом профессионально-общественной аккредитации будет полезно при распределении контрольных цифр приема - программы, прошедшие такую проверку,... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T14:23

2021-04-16T14:23

2021-04-16T14:23

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_72d537b8cd6b0aaede6e692c4446e093.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Прохождение вузом профессионально-общественной аккредитации будет полезно при распределении контрольных цифр приема - программы, прошедшие такую проверку, получат дополнительные баллы, заявил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев."Практика профессионально-общественной аккредитации еще не получила массового распространения, но мы уже заложили, например, в механизм распределения контрольных цифр приема при оценке потенциала образовательной организации, дополнительные баллы начисляются тем направлениям, которые имеют профессионально-общественную аккредитацию", - рассказал Афанасьев в ходе парламентских слушаний комитета по образованию и науке Госдумы на тему "О мерах по повышению качества профессионального образования в РФ".Он также добавил, что практика работы вузов с аккредитующими организациями сейчас слабо распространена, одна из причин этого является недоверие к аккредитующим организациям.

https://ria.ru/20210407/zoom-1727233951.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), госдума рф, общество