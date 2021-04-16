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В Минобрнауки призвали расширить практику общественной аккредитации вузов
В Минобрнауки призвали расширить практику общественной аккредитации вузов
Прохождение вузом профессионально-общественной аккредитации будет полезно при распределении контрольных цифр приема - программы, прошедшие такую проверку,... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T14:23
2021-04-16T14:23
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Прохождение вузом профессионально-общественной аккредитации будет полезно при распределении контрольных цифр приема - программы, прошедшие такую проверку, получат дополнительные баллы, заявил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев."Практика профессионально-общественной аккредитации еще не получила массового распространения, но мы уже заложили, например, в механизм распределения контрольных цифр приема при оценке потенциала образовательной организации, дополнительные баллы начисляются тем направлениям, которые имеют профессионально-общественную аккредитацию", - рассказал Афанасьев в ходе парламентских слушаний комитета по образованию и науке Госдумы на тему "О мерах по повышению качества профессионального образования в РФ".Он также добавил, что практика работы вузов с аккредитующими организациями сейчас слабо распространена, одна из причин этого является недоверие к аккредитующим организациям.
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россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), госдума рф, общество

В Минобрнауки призвали расширить практику общественной аккредитации вузов

14:23 16.04.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Прохождение вузом профессионально-общественной аккредитации будет полезно при распределении контрольных цифр приема - программы, прошедшие такую проверку, получат дополнительные баллы, заявил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.
"Практика профессионально-общественной аккредитации еще не получила массового распространения, но мы уже заложили, например, в механизм распределения контрольных цифр приема при оценке потенциала образовательной организации, дополнительные баллы начисляются тем направлениям, которые имеют профессионально-общественную аккредитацию", - рассказал Афанасьев в ходе парламентских слушаний комитета по образованию и науке Госдумы на тему "О мерах по повышению качества профессионального образования в РФ".
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Он также добавил, что практика работы вузов с аккредитующими организациями сейчас слабо распространена, одна из причин этого является недоверие к аккредитующим организациям.
 
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