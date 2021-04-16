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Мэр Львова попросил США помочь организовать территориальную оборону
Мэр Львова попросил США помочь организовать территориальную оборону
Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в ходе встречи с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин обратился за помощью в организации... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T13:46
2021-04-16T14:42
андрей садовой
дмитрий кулеба
энтони блинкен
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в мире
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КИЕВ, 16 апр - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в ходе встречи с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин обратился за помощью в организации территориальной обороны в городе.Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины передал на рассмотрение парламента законопроект, предполагающий создание на Украине войск территориальной обороны."В контексте безопасности я обратился с просьбой помочь нам организовать территориальную гражданскую оборону во Львове. Опыт Соединенных Штатов будет полезным для того, чтобы дать новое понимание безопасности каждого из нас", - написал Садовой на своей странице в Facebook в пятницу.Вместе с тем Садовой сообщил, что Квин рассказала ему о планах посольства построить во Львове American House – центр культурного обмена. Кроме того, Садовой выразил надежду на открытие в городе Генконсульства США.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал Киеву активную экономическую и военную помощь. Блинкен заявил, что США "уделяют приоритетное внимание суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины".
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андрей садовой, дмитрий кулеба, энтони блинкен, мид украины, львов, киев, украина, в мире

Мэр Львова попросил США помочь организовать территориальную оборону

13:46 16.04.2021 (обновлено: 14:42 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкУкраинский политический деятель Андрей Садовой
Украинский политический деятель Андрей Садовой - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Александр Максименко
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КИЕВ, 16 апр - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в ходе встречи с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин обратился за помощью в организации территориальной обороны в городе.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины передал на рассмотрение парламента законопроект, предполагающий создание на Украине войск территориальной обороны.
"В контексте безопасности я обратился с просьбой помочь нам организовать территориальную гражданскую оборону во Львове. Опыт Соединенных Штатов будет полезным для того, чтобы дать новое понимание безопасности каждого из нас", - написал Садовой на своей странице в Facebook в пятницу.
Вместе с тем Садовой сообщил, что Квин рассказала ему о планах посольства построить во Львове American House – центр культурного обмена. Кроме того, Садовой выразил надежду на открытие в городе Генконсульства США.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал Киеву активную экономическую и военную помощь. Блинкен заявил, что США "уделяют приоритетное внимание суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины".
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 12:14
США и НАТО превращают Украину в "пороховую бочку", заявил Рябков
 
Андрей СадовойДмитрий КулебаЭнтони БлинкенМИД УкраиныЛьвовКиевУкраинаВ мире
 
 
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