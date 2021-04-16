https://ria.ru/20210416/oborona-1728574464.html

Мэр Львова попросил США помочь организовать территориальную оборону

Мэр Львова попросил США помочь организовать территориальную оборону

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в ходе встречи с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин обратился за помощью в организации... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T13:46

2021-04-16T13:46

2021-04-16T14:42

андрей садовой

дмитрий кулеба

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мид украины

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КИЕВ, 16 апр - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в ходе встречи с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин обратился за помощью в организации территориальной обороны в городе.Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины передал на рассмотрение парламента законопроект, предполагающий создание на Украине войск территориальной обороны."В контексте безопасности я обратился с просьбой помочь нам организовать территориальную гражданскую оборону во Львове. Опыт Соединенных Штатов будет полезным для того, чтобы дать новое понимание безопасности каждого из нас", - написал Садовой на своей странице в Facebook в пятницу.Вместе с тем Садовой сообщил, что Квин рассказала ему о планах посольства построить во Львове American House – центр культурного обмена. Кроме того, Садовой выразил надежду на открытие в городе Генконсульства США.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал Киеву активную экономическую и военную помощь. Блинкен заявил, что США "уделяют приоритетное внимание суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины".

https://ria.ru/20210413/ukraina-1728044428.html

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андрей садовой, дмитрий кулеба, энтони блинкен, мид украины, львов, киев, украина, в мире