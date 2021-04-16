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Вкладчики пришли к офису лишившегося лицензии банка "Нейва"
Вкладчики пришли к офису лишившегося лицензии банка "Нейва"
Вкладчики в Екатеринбурге пришли к офису лишившегося лицензии банка "Нейва", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T12:58
2021-04-16T12:58
экономика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апр - РИА Новости, Ольга Ерачина. Вкладчики в Екатеринбурге пришли к офису лишившегося лицензии банка "Нейва", передает корреспондент РИА Новости.Центробанк РФ с 16 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк "Нейва" (город Екатеринбург).Возле офиса - около десятка человек. К людям вышел представитель банка, который отвечает на вопросы вкладчиков. Также он расклеил на двери банка информацию для вкладчиков. "У всего банка это стрессовой день, и мы не исключение", - признался сотрудник банка.Он добавил, что к людям также выходил руководитель временной администрации, который объяснял ситуацию.Корреспондент РИА Новости пообщался с людьми, которые пришли к офису. Выяснилось, что большинство из них - вкладчики, на счетах которых менее 1,4 миллиона рублей (эта сумма подпадает под систему страхования вкладов). Тем не менее люди переживают, что не получат деньги или получат их не скоро, говорят, что мало информации, и это беспокоит."Бог его знает, всяко бывает. Главное, чтобы банк "Нейва" адекватно предоставил информацию о счетах, и ничего с них никуда не пропало", - сказал РИА Новости вкладчик Александр.Вкладчик Денис сообщил РИА Новости, что пришел для того, чтобы забрать свои деньги сегодня. "Но я уж понял, что бесполезно (ждать деньги сегодня). Сколько времени ждать, я не понимаю", - сказал он.По данным рейтинга РИА Новости, банк "Нейва" на 1 февраля занимал 186-е место в российской банковской системе по размеру активов.
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экономика

Вкладчики пришли к офису лишившегося лицензии банка "Нейва"

12:58 16.04.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКлиенты у офиса екатеринбургского банка "Нейва"
Клиенты у офиса екатеринбургского банка Нейва - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апр - РИА Новости, Ольга Ерачина. Вкладчики в Екатеринбурге пришли к офису лишившегося лицензии банка "Нейва", передает корреспондент РИА Новости.
Центробанк РФ с 16 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк "Нейва" (город Екатеринбург).
Возле офиса - около десятка человек. К людям вышел представитель банка, который отвечает на вопросы вкладчиков. Также он расклеил на двери банка информацию для вкладчиков. "У всего банка это стрессовой день, и мы не исключение", - признался сотрудник банка.
Он добавил, что к людям также выходил руководитель временной администрации, который объяснял ситуацию.
"Сейчас я здесь нахожусь. Люди подходят. Как я могу им отказать? Естественно, я объясню ситуацию, объясню, как действовать в данной ситуации", - отметил собеседник агентства.
Корреспондент РИА Новости пообщался с людьми, которые пришли к офису. Выяснилось, что большинство из них - вкладчики, на счетах которых менее 1,4 миллиона рублей (эта сумма подпадает под систему страхования вкладов). Тем не менее люди переживают, что не получат деньги или получат их не скоро, говорят, что мало информации, и это беспокоит.
"Бог его знает, всяко бывает. Главное, чтобы банк "Нейва" адекватно предоставил информацию о счетах, и ничего с них никуда не пропало", - сказал РИА Новости вкладчик Александр.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
Вчера, 10:34
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Вкладчик Денис сообщил РИА Новости, что пришел для того, чтобы забрать свои деньги сегодня. "Но я уж понял, что бесполезно (ждать деньги сегодня). Сколько времени ждать, я не понимаю", - сказал он.
По данным рейтинга РИА Новости, банк "Нейва" на 1 февраля занимал 186-е место в российской банковской системе по размеру активов.
 
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