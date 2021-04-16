https://ria.ru/20210416/naryshkin-1728537930.html
Глава СВР Нарышкин назвал санкции США против России непродуманным шагом
Глава СВР Нарышкин назвал санкции США против России непродуманным шагом
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал новый пакет американских санкций недружественным и непродуманным шагом, вкладом в... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T11:17
2021-04-16T11:17
2021-04-16T12:01
цены на нефть
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал новый пакет американских санкций недружественным и непродуманным шагом, вкладом в разрушение отношений двух стран и международной стабильности."Это вклад в разрушение международной стабильности", — добавил Нарышкин, выразив мнение, что такая стабильность во многом определяется отношениями двух стран.США своим новым пакетом санкций в отношении России нарушают принцип честной конкуренции ведущих разведслужб мира, сообщил в пятницу председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Тот пакет санкций — это признак нечестной конкуренции", — добавил он.Директор СВР назвал действия администрации США непоследовательными, так как санкции вводятся на фоне достаточно дружественного разговора двух президентов, и предположил, что внутри администрации США конкурируют между собой 3-4 группы.Ранее в четверг Белый дом сообщил, что США считают СВР причастной к "широкомасштабной кампании кибершпионажа" с использованием платформы SolarWinds. В пресс-релизе администрация США назвала Службу внешней разведки России "также известной как APT 29, Cozy Bear и The Dukes", и отметила, что разведывательное сообщество США полностью доверяет своей оценке относительно СВР.Пресс-бюро СВР назвало эти обвинения "бредом" и "словоблудием" и заявило, что они надуманы, а также отметило, что разбирать риторику Белого дома – отнюдь не задача разведки.
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цены на нефть, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, в мире, россия, сша
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости.
Директор Службы внешней разведки (СВР
) России Сергей Нарышкин
назвал новый пакет американских санкций недружественным и непродуманным шагом, вкладом в разрушение отношений двух стран и международной стабильности.
"Я хотел бы в целом сказать о принятом администрацией Соединённых Штатов Америки очередном пакете санкций в отношении Российской Федерации. Это недружественный и очень, на мой взгляд, непродуманный шаг", — сказал он в Российском историческом обществе.
"Это вклад в разрушение международной стабильности", — добавил Нарышкин, выразив мнение, что такая стабильность во многом определяется отношениями двух стран.
США своим новым пакетом санкций в отношении России
нарушают принцип честной конкуренции ведущих разведслужб мира, сообщил в пятницу председатель Российского исторического общества
, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Конкуренция ведущих мировых разведслужб, она происходит в особых форматах, в формах, имеет особую специфику. Но все равно, по моим убеждениям, она должна проходить честно", — сказал Нарышкин журналистам.
"Тот пакет санкций — это признак нечестной конкуренции", — добавил он.
Директор СВР назвал действия администрации США непоследовательными, так как санкции вводятся на фоне достаточно дружественного разговора двух президентов, и предположил, что внутри администрации США конкурируют между собой 3-4 группы.
Ранее в четверг Белый дом сообщил, что США считают СВР причастной к "широкомасштабной кампании кибершпионажа" с использованием платформы SolarWinds. В пресс-релизе администрация США назвала Службу внешней разведки России "также известной как APT 29, Cozy Bear и The Dukes", и отметила, что разведывательное сообщество США полностью доверяет своей оценке относительно СВР.
Пресс-бюро СВР назвало эти обвинения "бредом" и "словоблудием" и заявило, что они надуманы, а также отметило, что разбирать риторику Белого дома – отнюдь не задача разведки.