https://ria.ru/20210416/naryshkin-1728537930.html

Глава СВР Нарышкин назвал санкции США против России непродуманным шагом

Глава СВР Нарышкин назвал санкции США против России непродуманным шагом

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал новый пакет американских санкций недружественным и непродуманным шагом, вкладом в... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T11:17

2021-04-16T11:17

2021-04-16T12:01

цены на нефть

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

в мире

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727502542_0:155:2824:1744_1920x0_80_0_0_3c6b359a2f96065713e48554437dc812.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал новый пакет американских санкций недружественным и непродуманным шагом, вкладом в разрушение отношений двух стран и международной стабильности."Это вклад в разрушение международной стабильности", — добавил Нарышкин, выразив мнение, что такая стабильность во многом определяется отношениями двух стран.США своим новым пакетом санкций в отношении России нарушают принцип честной конкуренции ведущих разведслужб мира, сообщил в пятницу председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Тот пакет санкций — это признак нечестной конкуренции", — добавил он.Директор СВР назвал действия администрации США непоследовательными, так как санкции вводятся на фоне достаточно дружественного разговора двух президентов, и предположил, что внутри администрации США конкурируют между собой 3-4 группы.Ранее в четверг Белый дом сообщил, что США считают СВР причастной к "широкомасштабной кампании кибершпионажа" с использованием платформы SolarWinds. В пресс-релизе администрация США назвала Службу внешней разведки России "также известной как APT 29, Cozy Bear и The Dukes", и отметила, что разведывательное сообщество США полностью доверяет своей оценке относительно СВР.Пресс-бюро СВР назвало эти обвинения "бредом" и "словоблудием" и заявило, что они надуманы, а также отметило, что разбирать риторику Белого дома – отнюдь не задача разведки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210416/bayden-1728534838.html

https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728517199.html

https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728529819.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, в мире, россия, сша