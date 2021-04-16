Сотрудник Минфина рассказал, как мошенники пытались его "развести"
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Телефонные мошенники в последнее время активно обзванивают клиентов банков под видом "старших лейтенантов МВД", сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков, который и сам получал звонки от таких лже-правоохранителей.
"Последняя "фишка", так сказать, этих мошенников, то, что я на своем собственном примере ощутил… Последние разы я получаю звонки от неких лейтенантов или старших лейтенантов, которые представляются какими-то работниками, сотрудниками центрального управления либо МВД, либо еще какого (правоохранительного органа – ред.)", - рассказал Чебесков в ходе онлайн-конференции "Комсомольской правды".
По его словам, теперь злоумышленники пытаются использовать авторитет правоохранительных органов, чтобы выманить информацию у людей и похитить их деньги.
Чебесков отметил также, что раньше ему звонили якобы из службы безопасности кредитной организации, и это очень распространенная схема. Так, ранее в Москве аферисты обманули дочь известного в прошлом летчика Валерия Чкалова на 23 миллиона рублей. Мошенники убедили ее перевести деньги под видом службы безопасности банка.