https://ria.ru/20210416/moshenniki-1728605377.html

Сотрудник Минфина рассказал, как мошенники пытались его "развести"

Сотрудник Минфина рассказал, как мошенники пытались его "развести"

Телефонные мошенники в последнее время активно обзванивают клиентов банков под видом "старших лейтенантов МВД", сообщил директор департамента финансовой... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T15:53

2021-04-16T15:53

2021-04-16T15:53

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

москва

общество

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Телефонные мошенники в последнее время активно обзванивают клиентов банков под видом "старших лейтенантов МВД", сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков, который и сам получал звонки от таких лже-правоохранителей.По его словам, теперь злоумышленники пытаются использовать авторитет правоохранительных органов, чтобы выманить информацию у людей и похитить их деньги.Чебесков отметил также, что раньше ему звонили якобы из службы безопасности кредитной организации, и это очень распространенная схема. Так, ранее в Москве аферисты обманули дочь известного в прошлом летчика Валерия Чкалова на 23 миллиона рублей. Мошенники убедили ее перевести деньги под видом службы безопасности банка.

https://ria.ru/20210406/vymogatelstvo-1727064676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство финансов рф (минфин россии), москва, общество