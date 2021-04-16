Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210416/moshenniki-1728605377.html
Сотрудник Минфина рассказал, как мошенники пытались его "развести"
Сотрудник Минфина рассказал, как мошенники пытались его "развести"
Телефонные мошенники в последнее время активно обзванивают клиентов банков под видом "старших лейтенантов МВД", сообщил директор департамента финансовой... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:53
2021-04-16T15:53
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150488/09/1504880933_0:225:3872:2403_1920x0_80_0_0_e9e4cd8b481aa0eb841917385c884aa3.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Телефонные мошенники в последнее время активно обзванивают клиентов банков под видом "старших лейтенантов МВД", сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков, который и сам получал звонки от таких лже-правоохранителей.По его словам, теперь злоумышленники пытаются использовать авторитет правоохранительных органов, чтобы выманить информацию у людей и похитить их деньги.Чебесков отметил также, что раньше ему звонили якобы из службы безопасности кредитной организации, и это очень распространенная схема. Так, ранее в Москве аферисты обманули дочь известного в прошлом летчика Валерия Чкалова на 23 миллиона рублей. Мошенники убедили ее перевести деньги под видом службы безопасности банка.
https://ria.ru/20210406/vymogatelstvo-1727064676.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150488/09/1504880933_222:0:3678:2592_1920x0_80_0_0_10f0377993d000b9c3b9aa8edfcc72c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство финансов рф (минфин россии), москва, общество

Сотрудник Минфина рассказал, как мошенники пытались его "развести"

15:53 16.04.2021
 
© Fotolia / lavioМужчина разговаривает по телефону
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Fotolia / lavio
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Телефонные мошенники в последнее время активно обзванивают клиентов банков под видом "старших лейтенантов МВД", сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков, который и сам получал звонки от таких лже-правоохранителей.
"Последняя "фишка", так сказать, этих мошенников, то, что я на своем собственном примере ощутил… Последние разы я получаю звонки от неких лейтенантов или старших лейтенантов, которые представляются какими-то работниками, сотрудниками центрального управления либо МВД, либо еще какого (правоохранительного органа – ред.)", - рассказал Чебесков в ходе онлайн-конференции "Комсомольской правды".
По его словам, теперь злоумышленники пытаются использовать авторитет правоохранительных органов, чтобы выманить информацию у людей и похитить их деньги.
Чебесков отметил также, что раньше ему звонили якобы из службы безопасности кредитной организации, и это очень распространенная схема. Так, ранее в Москве аферисты обманули дочь известного в прошлом летчика Валерия Чкалова на 23 миллиона рублей. Мошенники убедили ее перевести деньги под видом службы безопасности банка.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 17:12
Эксперт предупредил о критической ошибке при встрече с мошенниками
 
РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
23:10Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"
Лента новостейМолния