https://ria.ru/20210416/medvedev-1728635786.html

Медведев заработал более 18 миллионов рублей в прошлом году

Медведев заработал более 18 миллионов рублей в прошлом году

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в 2020 году задекларировал доход в 18,11 миллиона рублей, соответствующая декларация опубликована на сайте Кремля. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T18:25

2021-04-16T18:25

2021-04-16T18:25

россия

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728600441_0:402:2925:2047_1920x0_80_0_0_7cfcf5e90c37983a11407859e66cb3bf.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в 2020 году задекларировал доход в 18,11 миллиона рублей, соответствующая декларация опубликована на сайте Кремля.В 2019 году Медведев занимал пост председателя правительства, тогда его доход, согласно декларации, превысил 11 миллионов рублей.В 2018 году Медведев задекларировал 9,9 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210416/putin-1728630858.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий медведев