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Медведев заработал более 18 миллионов рублей в прошлом году
Медведев заработал более 18 миллионов рублей в прошлом году
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в 2020 году задекларировал доход в 18,11 миллиона рублей, соответствующая декларация опубликована на сайте Кремля. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T18:25
2021-04-16T18:25
2021-04-16T18:25
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в 2020 году задекларировал доход в 18,11 миллиона рублей, соответствующая декларация опубликована на сайте Кремля.В 2019 году Медведев занимал пост председателя правительства, тогда его доход, согласно декларации, превысил 11 миллионов рублей.В 2018 году Медведев задекларировал 9,9 миллиона рублей.
https://ria.ru/20210416/putin-1728630858.html
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россия, дмитрий медведев