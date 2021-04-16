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Онлайн-конференция о проблеме внескелетного костеобразования
Онлайн-конференция о проблеме внескелетного костеобразования
20 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о проблеме внескелетного костеобразования, посвященная лечению заболевания "фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая" (ФОП).
2021-04-16T15:43
2021-04-16T15:43
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Задать вопросУчастники:- член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, директор Медико-генетического научного центра им. ак. Н.П. Бочкова, главный внештатный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Ассоциации медицинских генетиков России Сергей КУЦЕВ;- председатель правления Всероссийского общества орфанных заболеваний, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ирина МЯСНИКОВА;- к.м.н., заведующая лабораторией ревматических заболеваний детского возраста с реабилитационной группой НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой Ирина НИКИШИНА;- сопредседатель МОО "Живущие с ФОП" Анна БЕЛЯЕВА.С диагнозом "фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая" (ФОП) в мире известно примерно две тысячи пациентов, в России – около 70-ти, большая часть из них – дети. Реальную распространенность этого заболевания сложно оценить из-за отсутствия у большинства специалистов достаточных знаний о ФОП и инструментов диагностики. Вследствие ложного диагноза пациентам с ФОП ошибочно назначают процедуры, которые приводят к катастрофическим последствиям и резко усугубляют и без того тяжелое течение заболевания. По мере прогрессирования заболевания в детском возрасте возникают болезненные опухоли, мышцы и соединительная ткань замещаются костными образованиями, практически полностью обездвиживая человека. В результате окостенения межчелюстных и межреберных мышц появляются трудности с дыханием и питанием.Мероприятие организовано по инициативе Межрегиональной общественной организации "Живущие с ФОП".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о проблеме внескелетного костеобразования

15:43 16.04.2021
 
Читать ria.ru в
20 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о проблеме внескелетного костеобразования, посвященная лечению заболевания "фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая" (ФОП).
Задать вопрос

Участники:
- член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, директор Медико-генетического научного центра им. ак. Н.П. Бочкова, главный внештатный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Ассоциации медицинских генетиков России Сергей КУЦЕВ;
- председатель правления Всероссийского общества орфанных заболеваний, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ирина МЯСНИКОВА;
- к.м.н., заведующая лабораторией ревматических заболеваний детского возраста с реабилитационной группой НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой Ирина НИКИШИНА;
- сопредседатель МОО "Живущие с ФОП" Анна БЕЛЯЕВА.

С диагнозом "фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая" (ФОП) в мире известно примерно две тысячи пациентов, в России – около 70-ти, большая часть из них – дети. Реальную распространенность этого заболевания сложно оценить из-за отсутствия у большинства специалистов достаточных знаний о ФОП и инструментов диагностики. Вследствие ложного диагноза пациентам с ФОП ошибочно назначают процедуры, которые приводят к катастрофическим последствиям и резко усугубляют и без того тяжелое течение заболевания. По мере прогрессирования заболевания в детском возрасте возникают болезненные опухоли, мышцы и соединительная ткань замещаются костными образованиями, практически полностью обездвиживая человека. В результате окостенения межчелюстных и межреберных мышц появляются трудности с дыханием и питанием.
Мероприятие организовано по инициативе Межрегиональной общественной организации "Живущие с ФОП".

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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