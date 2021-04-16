Онлайн-конференция о проблеме внескелетного костеобразования
20 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о проблеме внескелетного костеобразования, посвященная лечению заболевания "фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая" (ФОП).
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Участники:
- член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, директор Медико-генетического научного центра им. ак. Н.П. Бочкова, главный внештатный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Ассоциации медицинских генетиков России Сергей КУЦЕВ;
- председатель правления Всероссийского общества орфанных заболеваний, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ирина МЯСНИКОВА;
- к.м.н., заведующая лабораторией ревматических заболеваний детского возраста с реабилитационной группой НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой Ирина НИКИШИНА;
- сопредседатель МОО "Живущие с ФОП" Анна БЕЛЯЕВА.
С диагнозом "фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая" (ФОП) в мире известно примерно две тысячи пациентов, в России – около 70-ти, большая часть из них – дети. Реальную распространенность этого заболевания сложно оценить из-за отсутствия у большинства специалистов достаточных знаний о ФОП и инструментов диагностики. Вследствие ложного диагноза пациентам с ФОП ошибочно назначают процедуры, которые приводят к катастрофическим последствиям и резко усугубляют и без того тяжелое течение заболевания. По мере прогрессирования заболевания в детском возрасте возникают болезненные опухоли, мышцы и соединительная ткань замещаются костными образованиями, практически полностью обездвиживая человека. В результате окостенения межчелюстных и межреберных мышц появляются трудности с дыханием и питанием.
Участники:
- член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, директор Медико-генетического научного центра им. ак. Н.П. Бочкова, главный внештатный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Ассоциации медицинских генетиков России Сергей КУЦЕВ;
- председатель правления Всероссийского общества орфанных заболеваний, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ирина МЯСНИКОВА;
- к.м.н., заведующая лабораторией ревматических заболеваний детского возраста с реабилитационной группой НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой Ирина НИКИШИНА;
- сопредседатель МОО "Живущие с ФОП" Анна БЕЛЯЕВА.
С диагнозом "фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая" (ФОП) в мире известно примерно две тысячи пациентов, в России – около 70-ти, большая часть из них – дети. Реальную распространенность этого заболевания сложно оценить из-за отсутствия у большинства специалистов достаточных знаний о ФОП и инструментов диагностики. Вследствие ложного диагноза пациентам с ФОП ошибочно назначают процедуры, которые приводят к катастрофическим последствиям и резко усугубляют и без того тяжелое течение заболевания. По мере прогрессирования заболевания в детском возрасте возникают болезненные опухоли, мышцы и соединительная ткань замещаются костными образованиями, практически полностью обездвиживая человека. В результате окостенения межчелюстных и межреберных мышц появляются трудности с дыханием и питанием.
Мероприятие организовано по инициативе Межрегиональной общественной организации "Живущие с ФОП".
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Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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