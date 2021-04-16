https://ria.ru/20210416/mediatekhnologii-1728564098.html

Эксперты "России сегодня" рассказали о современных медиатехнологиях

Эксперты "России сегодня" рассказали о современных медиатехнологиях

В Ярославле завершился цикл мастер-классов, посвященных современным медиатехнологиям, работе в социальных сетях, новым медиа, передовым подходам в сфере... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T14:00

2021-04-16T14:00

2021-04-16T14:00

правительство ярославской области

ярославский государственный технический университет

радио sputnik

миа "россия сегодня"

дмитрий миронов

наталья тюрина

sputnik

наталья лосева

риа новости

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 апр — РИА Новости. В Ярославле завершился цикл мастер-классов, посвященных современным медиатехнологиям, работе в социальных сетях, новым медиа, передовым подходам в сфере дизайна, виртуальной, дополненной реальности и видеопроизводства. Организатором серии стали медиагруппа "Россия сегодня" и ЯГТУ при поддержке Правительства Ярославской области. Мастер-классы прошли в рамках просветительского проекта SputnikPro, а спикерами стали ведущие эксперты медиагруппы, имеющий большой опыт практической деятельности в своих областях. Проект стал первой инициативой такого уровня в стране, объединившей на площадке вуза крупнейших специалистов в области коммуникаций, студентов и представителей региональных профессиональных сообществ."Очень важно сейчас дать новым специалистам, молодому поколению "профессию будущего" — навык грамотной работы с информационными потоками, знания, которые позволят им легко ориентироваться в сетевом пространстве, создавать новые смыслы и научат критически мыслить. Мы благодарны медиагруппе "Россия сегодня" за серию мастер-классов на площадке ЯГТУ. Наш регион стал первым, где информационное агентство организовало тематические семинары. Уверен, такой опыт может быть растиражирован. Считаю, подобное взаимодействие работает не только на укрепление кадрового потенциала региона, но и открывает новые возможности для образования нашей молодёжи", — сообщил Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.В ходе мастер-классов слушатели, в частности, обсудили перспективы иммерсивной журналистики с Натальей Лосевой, заместителем главного редактора медиагруппы "Россия сегодня", узнали об алгоритмах быстрой проверки информации на достоверность от заместителя руководителя Центра инновационной журналистики медиагруппы "Россия сегодня" Наталии Шашиной и автора проектов "Не верю!" и "Мы все умрём. Но это не точно" Игоря Кривицкого, окунулись в мир видеороликов с Ириной Барыбиной, начальником отдела фото и видео Дирекции государственных проектов медиагруппы "Россия сегодня", а также научились управлять информационным полем и вниманием, развивать личные ресурсы, о которых рассказала Наталья Тюрина, начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере."В этом большом проекте, для нас было важным не просто делиться опытом и обсуждать актуальные тренды, но и учиться проектировать вместе с участниками развитие как личных медиаресурсов, так и медиапространства университета и региона", - отметила Тюрина.Мероприятия цикла посетили более тысячи человек – студентов, преподавателей, специалистов в области связей с общественностью, журналистов, блогеров. Также в мастер-классах приняли участие пресс-секретари профильных департаментов и сотрудники пресс-службы Правительства области. "ЯГТУ становится точкой притяжения для инициативных молодых людей, центром общественной жизни, экспертным хабом, — сказала ректор Елена Степанова. Мы ставим перед собой цель в полной мере реализовывать третью миссию университета, выполняя запрос региональных сообществ на просветительские инициативы, деловую, общественную медиацию. Совместный проект с медиагруппой "Россия сегодня" и Правительством Ярославской области показал, что этот функционал востребован. Организаторы планируют развивать проект, расширяя тематику и форматы реализации просветительских и образовательных мероприятий"."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

https://ria.ru/20210407/vebinar-1727262464.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство ярославской области, ярославский государственный технический университет, радио sputnik, миа "россия сегодня", дмитрий миронов, наталья тюрина, sputnik, наталья лосева, риа новости, новости агентства