Текст песни Манижи для Евровидения номинировали на премию Eurostory Award

Текст песни российской певицы Манижи для Евровидения "Russian Woman" номинировали на премию Eurostory Award, сообщили в пресс-службе организаторов премии.

2021-04-16T16:31

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Текст песни российской певицы Манижи для Евровидения "Russian Woman" номинировали на премию Eurostory Award, сообщили в пресс-службе организаторов премии.В предыдущие годы, напомнили организаторы, награды завоевали Украина (2016), Франция (2017, 2018) и Италия (2019). Победителя традиционно определяет народное голосование, а также профессиональное жюри, в которое входят более 75 журналистов, издателей, авторов песен и бывших участников конкурса."Номинанты: Болгария — "Growing up is getting old" (VICTORIA), Италия — "Zitti e buoni" (Måneskinsion), Нидерланды — "Birth of a new age" (Jeangu Macrooy), Россия — "Russian woman" (Manizha), Бельгия — "The wrong place" (Hooverphonic)", — говорится в сообщении.Международный конкурс Евровидение, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18—22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа — российская певица родом из Таджикистана — выступит на нем с песней "Russian Woman".

