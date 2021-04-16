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МИД Литвы вызвал российского посла
МИД Литвы вызвал российского посла
Посла России в Вильнюсе Алексея Исакова вызвали в МИД Литвы, сообщило внешнеполитическое ведомство прибалтийской республики. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T18:09
2021-04-16T19:02
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Посла России в Вильнюсе Алексея Исакова вызвали в МИД Литвы, сообщило внешнеполитическое ведомство прибалтийской республики.Главе диппредставительства "сообщили о неодобрении Литвой нынешней внешней политики России и нарушений прав человека в стране".Накануне министерства иностранных дел Великобритании и Польши также вызывали российских послов. Помимо этого, Варшава объявила троих сотрудников диппредставительства персонами нон грата.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это цепной реакцией стран НАТО в поддержку санкций США.Вашингтон 15 апреля ввел новые ограничительные меры против России, под которые попали 32 физических и юридических лица. Санкции запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.На Смоленской площади заявили, что такой курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран, а ответ на санкции вскоре будет проработан.
https://ria.ru/20210416/posol-1728549544.html
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МИД Литвы вызвал российского посла

18:09 16.04.2021 (обновлено: 19:02 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Надежда КульбинеВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Надежда Кульбине
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Посла России в Вильнюсе Алексея Исакова вызвали в МИД Литвы, сообщило внешнеполитическое ведомство прибалтийской республики.
Главе диппредставительства "сообщили о неодобрении Литвой нынешней внешней политики России и нарушений прав человека в стране".
"На встрече обсуждалась глубокая обеспокоенность Литвы наращиванием российской военной мощи вблизи восточной границы Украины и в незаконно аннексированном Крыму, попыткой отравить российского оппозиционера Алексея Навального и его незаконным тюремным заключением, агрессивными действиями и неприемлемым поведением в международном пространстве, включая вредоносные кибератаки, попытки повлиять на выборы в США и других странах, а также финансирование деятельности, направленной против американских войск в Афганистане", — отметил МИД Литвы.
Накануне министерства иностранных дел Великобритании и Польши также вызывали российских послов. Помимо этого, Варшава объявила троих сотрудников диппредставительства персонами нон грата.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это цепной реакцией стран НАТО в поддержку санкций США.
Вашингтон 15 апреля ввел новые ограничительные меры против России, под которые попали 32 физических и юридических лица. Санкции запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.
Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.
На Смоленской площади заявили, что такой курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран, а ответ на санкции вскоре будет проработан.
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МИД Литвы
 
 
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