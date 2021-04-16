https://ria.ru/20210416/litva-1728632287.html

МИД Литвы вызвал российского посла

МИД Литвы вызвал российского посла

Посла России в Вильнюсе Алексея Исакова вызвали в МИД Литвы, сообщило внешнеполитическое ведомство прибалтийской республики. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T18:09

2021-04-16T18:09

2021-04-16T19:02

мид литвы

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Посла России в Вильнюсе Алексея Исакова вызвали в МИД Литвы, сообщило внешнеполитическое ведомство прибалтийской республики.Главе диппредставительства "сообщили о неодобрении Литвой нынешней внешней политики России и нарушений прав человека в стране".Накануне министерства иностранных дел Великобритании и Польши также вызывали российских послов. Помимо этого, Варшава объявила троих сотрудников диппредставительства персонами нон грата.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это цепной реакцией стран НАТО в поддержку санкций США.Вашингтон 15 апреля ввел новые ограничительные меры против России, под которые попали 32 физических и юридических лица. Санкции запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.На Смоленской площади заявили, что такой курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран, а ответ на санкции вскоре будет проработан.

https://ria.ru/20210416/posol-1728549544.html

https://ria.ru/20210415/posly-1728486648.html

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2021

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мид литвы