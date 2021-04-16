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ЦБ отозвал лицензию у Интерпромбанка
ЦБ отозвал лицензию у Интерпромбанка
ЦБ РФ с 16 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО КБ "Интерпромбанк" (Москва), говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T08:51
2021-04-16T08:51
2021-04-16T09:39
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ЦБ РФ с 16 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО КБ "Интерпромбанк" (Москва), говорится в сообщении регулятора.ЦБ поясняет, что Интерпромбанк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудам и совершал сделки с непрофильными активами для искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Регулятор за последний год неоднократно применял к нему меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков.Подавляющую часть кредитного портфеля Интерпромбанка составляли проблемные ссуды. На протяжении 2020 года ликвидные активы банка снижались до критического уровня в условиях роста судебных исков к нему от третьих лиц, в том числе кредитных организаций, "что свидетельствовало о неспособности банка в краткосрочной перспективе отвечать по своим обязательствам", отмечает ЦБ. Это сопровождалось оттоком клиентских средств и ухудшением показателя текущей ликвидности.По итогам 2020 года банк получил убыток в 3,9 миллиарда рублей, что составляло 57% от величины его капитала. В этих обстоятельствах регулятор увидел реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков банка.ЦБ также аннулировал лицензию Интерпромбанка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.По величине активов, согласно данным ЦБ, Интерпромбанк на 1 апреля занимал 151-е место в банковской системе РФ.Выплаты вкладчикам московского Интерпромбанка, у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, начнутся не позднее 30 апреля, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).Для оперативного приема заявлений вкладчиков и ускорения выплат возмещения по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позже 22 апреля.
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ипотека, агентство по страхованию вкладов, москва, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ЦБ РФ
с 16 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО КБ "Интерпромбанк" (Москва
), говорится в сообщении регулятора.
ЦБ поясняет, что Интерпромбанк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудам и совершал сделки с непрофильными активами для искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Регулятор за последний год неоднократно применял к нему меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков.
Подавляющую часть кредитного портфеля Интерпромбанка составляли проблемные ссуды. На протяжении 2020 года ликвидные активы банка снижались до критического уровня в условиях роста судебных исков к нему от третьих лиц, в том числе кредитных организаций, "что свидетельствовало о неспособности банка в краткосрочной перспективе отвечать по своим обязательствам", отмечает ЦБ. Это сопровождалось оттоком клиентских средств и ухудшением показателя текущей ликвидности.
По итогам 2020 года банк получил убыток в 3,9 миллиарда рублей, что составляло 57% от величины его капитала. В этих обстоятельствах регулятор увидел реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков банка.
ЦБ также аннулировал лицензию Интерпромбанка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
По величине активов, согласно данным ЦБ, Интерпромбанк на 1 апреля занимал 151-е место в банковской системе РФ.
Выплаты вкладчикам московского Интерпромбанка, у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, начнутся не позднее 30 апреля, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ
).
"Агентство начнет выплаты не позднее 30 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.
Для оперативного приема заявлений вкладчиков и ускорения выплат возмещения по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позже 22 апреля.