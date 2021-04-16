https://ria.ru/20210416/litsenziya-1728511681.html
ЦБ отозвал лицензию у банка "Нейва"
ЦБ отозвал лицензию у банка "Нейва"
Центробанк отозвал лицензию у уральского банка "Нейва", сообщается в заявлении на сайте регулятора. Мера начинает действовать с 16 апреля. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T07:09
2021-04-16T07:09
2021-04-16T10:20
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Центробанк отозвал лицензию у уральского банка "Нейва", сообщается в заявлении на сайте регулятора. Мера начинает действовать с 16 апреля.По информации Банка России, финансовая организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ. В связи с этим Центробанк применял в адрес "Нейвы" ограничения на осуществление отдельных банковских операций.Кроме того, утверждается, что банк не раз нарушал требования законов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.По данным рейтинга РИА Новости, "Нейва" на 1 февраля находилась на 186-й позиции в российской банковской системе по размеру активов.
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россия, центральный банк рф (цб рф), москва, екатеринбург, экономика
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости.
Центробанк отозвал лицензию у уральского банка "Нейва", сообщается в заявлении на сайте
регулятора. Мера начинает действовать с 16 апреля.
По информации Банка России, финансовая организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ. В связи с этим Центробанк применял в адрес "Нейвы" ограничения на осуществление отдельных банковских операций.
Кроме того, утверждается, что банк не раз нарушал требования законов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
По данным рейтинга РИА Новости, "Нейва" на 1 февраля находилась на 186-й позиции в российской банковской системе по размеру активов.