https://ria.ru/20210416/litsenziya-1728511681.html

ЦБ отозвал лицензию у банка "Нейва"

ЦБ отозвал лицензию у банка "Нейва"

Центробанк отозвал лицензию у уральского банка "Нейва", сообщается в заявлении на сайте регулятора. Мера начинает действовать с 16 апреля. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T07:09

2021-04-16T07:09

2021-04-16T10:20

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москва

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Центробанк отозвал лицензию у уральского банка "Нейва", сообщается в заявлении на сайте регулятора. Мера начинает действовать с 16 апреля.По информации Банка России, финансовая организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ. В связи с этим Центробанк применял в адрес "Нейвы" ограничения на осуществление отдельных банковских операций.Кроме того, утверждается, что банк не раз нарушал требования законов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.По данным рейтинга РИА Новости, "Нейва" на 1 февраля находилась на 186-й позиции в российской банковской системе по размеру активов.

https://ria.ru/20210409/nefteprombank-1727469898.html

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2021

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россия, центральный банк рф (цб рф), москва, екатеринбург, экономика