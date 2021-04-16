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В Московском зоопарке кошачьи лемуры вышли в наружный вольер
В Московском зоопарке кошачьи лемуры вышли в наружный вольер
Посетители Московского зоопарка смогут увидеть кошачьих лемуров в наружном вольере, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T10:00
2021-04-16T10:23
московский зоопарк
мадагаскар
общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Посетители Московского зоопарка смогут увидеть кошачьих лемуров в наружном вольере, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка."Наши посетители снова могут увидеть кошачьих лемуров. На зиму они перебирались в свои внутренние вольеры, а сейчас вернулись в уличные на новой территории рядом с домом приматов", — сообщили в пресс-службе.Как рассказали в зоопарке, кошачьи лемуры преимущественно вегетарианцы, им дают овощи, фрукты, различную растительную пищу."Но при этом они с удовольствием гоняются по вольеру за саранчой. Иногда кажется, что им интереснее поймать насекомых, чем съесть их", — добавили в пресс-службе.Кошачьи лемуры получили свое название из-за схожих размеров и походки с домашними кошками. Главное украшение мадагаскарского лемура — это его длинный пушистый хвост. На нем обычно больше 10 черных и белых полос, в длину он может достигать более полуметра. Хвост служит примату для передачи информации. Например, самец в период ухаживаний за самкой активно машет им, привлекая к себе внимание. Хвост также помогает держать равновесие во время прыжков по деревьям днем, а ночью не дает замерзнуть.Кошачьи лемуры занесены в Международную Красную книгу как вид, близкий к угрозе исчезновения. На родине их называют "маки". В природе они обитают исключительно на юге и юго-западе Мадагаскара. Их численность сокращается из-за браконьерства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210415/zhiraf-1728357588.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Лемуры резвятся в вольерах московского зоопарка
В Московском зоопарке в уличные вольеры выскочили кошачьи лемуры и уже вовсю гоняют саранчу.
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московский зоопарк, мадагаскар, общество

В Московском зоопарке кошачьи лемуры вышли в наружный вольер

10:00 16.04.2021 (обновлено: 10:23 16.04.2021)
 
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Посетители Московского зоопарка смогут увидеть кошачьих лемуров в наружном вольере, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка.
"Наши посетители снова могут увидеть кошачьих лемуров. На зиму они перебирались в свои внутренние вольеры, а сейчас вернулись в уличные на новой территории рядом с домом приматов", — сообщили в пресс-службе.
Как рассказали в зоопарке, кошачьи лемуры преимущественно вегетарианцы, им дают овощи, фрукты, различную растительную пищу.
"Но при этом они с удовольствием гоняются по вольеру за саранчой. Иногда кажется, что им интереснее поймать насекомых, чем съесть их", — добавили в пресс-службе.
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Кошачьи лемуры получили свое название из-за схожих размеров и походки с домашними кошками. Главное украшение мадагаскарского лемура — это его длинный пушистый хвост. На нем обычно больше 10 черных и белых полос, в длину он может достигать более полуметра. Хвост служит примату для передачи информации. Например, самец в период ухаживаний за самкой активно машет им, привлекая к себе внимание. Хвост также помогает держать равновесие во время прыжков по деревьям днем, а ночью не дает замерзнуть.
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Кошачьи лемуры занесены в Международную Красную книгу как вид, близкий к угрозе исчезновения. На родине их называют "маки". В природе они обитают исключительно на юге и юго-западе Мадагаскара. Их численность сокращается из-за браконьерства.
"После выхода фильмов "Мадагаскар" многие стали заводить дома этих красивых и очень интересных животных. Но содержать в домашних условиях их нельзя. Помимо того, что лемурам необходим специальный рацион и уход, они – очень социальные животные: в природе маки живут группами, и компания им необходима", — отметили в зоопарке.
 
Московский зоопаркМадагаскарОбщество
 
 
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