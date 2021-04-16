https://ria.ru/20210416/lemury-1728524774.html

В Московском зоопарке кошачьи лемуры вышли в наружный вольер

В Московском зоопарке кошачьи лемуры вышли в наружный вольер

Посетители Московского зоопарка смогут увидеть кошачьих лемуров в наружном вольере, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T10:00

2021-04-16T10:00

2021-04-16T10:23

московский зоопарк

мадагаскар

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728526923_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_cf6d149f18bffbf8931f9c1831ba36c8.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Посетители Московского зоопарка смогут увидеть кошачьих лемуров в наружном вольере, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка."Наши посетители снова могут увидеть кошачьих лемуров. На зиму они перебирались в свои внутренние вольеры, а сейчас вернулись в уличные на новой территории рядом с домом приматов", — сообщили в пресс-службе.Как рассказали в зоопарке, кошачьи лемуры преимущественно вегетарианцы, им дают овощи, фрукты, различную растительную пищу."Но при этом они с удовольствием гоняются по вольеру за саранчой. Иногда кажется, что им интереснее поймать насекомых, чем съесть их", — добавили в пресс-службе.Кошачьи лемуры получили свое название из-за схожих размеров и походки с домашними кошками. Главное украшение мадагаскарского лемура — это его длинный пушистый хвост. На нем обычно больше 10 черных и белых полос, в длину он может достигать более полуметра. Хвост служит примату для передачи информации. Например, самец в период ухаживаний за самкой активно машет им, привлекая к себе внимание. Хвост также помогает держать равновесие во время прыжков по деревьям днем, а ночью не дает замерзнуть.Кошачьи лемуры занесены в Международную Красную книгу как вид, близкий к угрозе исчезновения. На родине их называют "маки". В природе они обитают исключительно на юге и юго-западе Мадагаскара. Их численность сокращается из-за браконьерства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210415/zhiraf-1728357588.html

https://ria.ru/20210415/zoopark-1728280322.html

мадагаскар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лемуры резвятся в вольерах московского зоопарка В Московском зоопарке в уличные вольеры выскочили кошачьи лемуры и уже вовсю гоняют саранчу. 2021-04-16T10:00 true PT0M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский зоопарк, мадагаскар, общество