https://ria.ru/20210416/lavrov-1728631735.html

Опубликована декларация о доходах Лаврова за 2020 год

Опубликована декларация о доходах Лаврова за 2020 год

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам 2020 года задекларировал доход в 10 234 582 рубля, что примерно на 1,7 миллиона больше, чем в предыдущем году, следует из... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T18:06

2021-04-16T18:06

2021-04-16T18:23

сергей лавров

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596212630_0:0:2876:1619_1920x0_80_0_0_3eab0060104b8458fba08aaff6c4319b.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам 2020 года задекларировал доход в 10 234 582 рубля, что примерно на 1,7 миллиона больше, чем в предыдущем году, следует из сведений о доходах и имуществе членов правительства.Супруга министра за то же время заработала 2 132 354 рубля, также она владеет автомобилем Skoda Superb. У самого министра в личном владении транспортные средства не задекларированы.В совместном владении супругов находятся земельный участок площадью 2,8 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью 499 квадратных метров, гараж в 100 квадратных метров. При этом министр также владеет квартирой площадью 247 квадратных метров и гаражом в 17,7 квадратных метра.Такие же данные относительно имущества министра содержались и в прошлогодней декларации.

https://ria.ru/20210416/putin-1728630858.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, общество