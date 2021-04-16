https://ria.ru/20210416/lavrov-1728631735.html
Опубликована декларация о доходах Лаврова за 2020 год
Опубликована декларация о доходах Лаврова за 2020 год
Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам 2020 года задекларировал доход в 10 234 582 рубля, что примерно на 1,7 миллиона больше, чем в предыдущем году, следует из... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T18:06
2021-04-16T18:06
2021-04-16T18:23
сергей лавров
общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам 2020 года задекларировал доход в 10 234 582 рубля, что примерно на 1,7 миллиона больше, чем в предыдущем году, следует из сведений о доходах и имуществе членов правительства.Супруга министра за то же время заработала 2 132 354 рубля, также она владеет автомобилем Skoda Superb. У самого министра в личном владении транспортные средства не задекларированы.В совместном владении супругов находятся земельный участок площадью 2,8 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью 499 квадратных метров, гараж в 100 квадратных метров. При этом министр также владеет квартирой площадью 247 квадратных метров и гаражом в 17,7 квадратных метра.Такие же данные относительно имущества министра содержались и в прошлогодней декларации.
https://ria.ru/20210416/putin-1728630858.html
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сергей лавров, общество
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
по итогам 2020 года задекларировал доход в 10 234 582 рубля, что примерно на 1,7 миллиона больше, чем в предыдущем году, следует из сведений о доходах и имуществе членов правительства.
Супруга министра за то же время заработала 2 132 354 рубля, также она владеет автомобилем Skoda Superb. У самого министра в личном владении транспортные средства не задекларированы.
В совместном владении супругов находятся земельный участок площадью 2,8 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью 499 квадратных метров, гараж в 100 квадратных метров. При этом министр также владеет квартирой площадью 247 квадратных метров и гаражом в 17,7 квадратных метра.
Такие же данные относительно имущества министра содержались и в прошлогодней декларации.