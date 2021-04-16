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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210416/kuba-1728580153.html
Российским туристам предлагают Варадеро вместо Турции
Российским туристам предлагают Варадеро вместо Турции
На этой неделе стартуют полетные программы туроператоров из Москвы на кубинский курорт Варадеро в дополнение к четырем еженедельным на остров Кайо-Коко, которые РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:05
2021-04-16T15:05
туризм
куда можно лететь
отдых на море
куда поехать
туризм
туристы
варадеро
новости - туризм
куба
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. На этой неделе стартуют полетные программы туроператоров из Москвы на кубинский курорт Варадеро в дополнение к четырем еженедельным на остров Кайо-Коко, которые выполняются с ноября, сообщает RATA-News.В двух компаниях полеты на Варадеро запускают уже в воскресенье, 18 апреля. Руководитель отдела по связям с общественностью крупного туроператора Алена Хитрова пояснила, что на первом рейсе уже нет мест. Она отметила также, что и до ограничения авиасообщения с Турцией островное государство пользовалось спросом, а после открытия известного курорта для россиян, интерес очевидно повысился."До конца апреля рейсы заполнены более чем на 60 процентов", – сказала эксперт.С 21 апреля стартует полетная программа на Варадеро еще одного туроператора. Как пояснила руководитель отдела по связям с общественностью компании Марина Макаркова, этот курорт всегда был наиболее популярным местом отдыха россиян на Кубе. "Туры на Варадеро уже появились в нашей системе бронирования. Стоимость их от 98 700 рублей на человека в двухместном номере в отеле категории "три звезды" с питанием "все включено", – рассказала она, добавив, что в "четверки" цена начинается от 102 тысяч рублей на человека, а в "пятерки" – от 105 тысяч. Турпакет включает перелет, трансфер и страховку."На Кубу перебронировалось порядка 14 процентов из тех туристов, которые не смогут вылететь в Турцию", – уточнила Макаркова.Также еще несколько компаний объявили о прямых перелетах на курорты Кубы с 24 и 29 апреля и со 2 мая.
https://ria.ru/20210413/otdykh-1728089732.html
варадеро
куба
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Российским туристам предлагают Варадеро вместо Турции

15:05 16.04.2021
 
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВид на один их отелей Варадеро, Куба
Вид на один их отелей Варадеро, Куба - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. На этой неделе стартуют полетные программы туроператоров из Москвы на кубинский курорт Варадеро в дополнение к четырем еженедельным на остров Кайо-Коко, которые выполняются с ноября, сообщает RATA-News.
В двух компаниях полеты на Варадеро запускают уже в воскресенье, 18 апреля. Руководитель отдела по связям с общественностью крупного туроператора Алена Хитрова пояснила, что на первом рейсе уже нет мест. Она отметила также, что и до ограничения авиасообщения с Турцией островное государство пользовалось спросом, а после открытия известного курорта для россиян, интерес очевидно повысился.
"До конца апреля рейсы заполнены более чем на 60 процентов", – сказала эксперт.
С 21 апреля стартует полетная программа на Варадеро еще одного туроператора. Как пояснила руководитель отдела по связям с общественностью компании Марина Макаркова, этот курорт всегда был наиболее популярным местом отдыха россиян на Кубе. "Туры на Варадеро уже появились в нашей системе бронирования. Стоимость их от 98 700 рублей на человека в двухместном номере в отеле категории "три звезды" с питанием "все включено", – рассказала она, добавив, что в "четверки" цена начинается от 102 тысяч рублей на человека, а в "пятерки" – от 105 тысяч. Турпакет включает перелет, трансфер и страховку.
"На Кубу перебронировалось порядка 14 процентов из тех туристов, которые не смогут вылететь в Турцию", – уточнила Макаркова.
Также еще несколько компаний объявили о прямых перелетах на курорты Кубы с 24 и 29 апреля и со 2 мая.
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Туризмкуда можно лететьотдых на морекуда поехатьТуризмтуристыВарадероНовости - ТуризмКубаТурция
 
 
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