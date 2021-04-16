https://ria.ru/20210416/kritika-1728576722.html

Медведев рассказал о критике в свой адрес во время работы премьером

Медведев рассказал о критике в свой адрес во время работы премьером

Председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, что за время работы премьером критику в свой адрес он получал каждый... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T13:54

2021-04-16T13:54

2021-04-16T16:11

дмитрий медведев

единая россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728601252_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_d645ea9cf40ac6b1bbf1b77874300b1f.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, что за время работы премьером критику в свой адрес он получал каждый день."Я возглавлял исполнительную власть в стране на протяжении 8 лет, будучи председателем правительства. Это глава исполнительной власти - меня критиковали каждый день. Естественно. Исполнительную власть всегда можно критиковать", - сказал он на встрече с молодыми участниками предварительного голосования.Медведев добавил, что молодые политики должны уметь говорить не только на бытовом языке, понятном россиянам, но и разбираться в профессиональной лексике, чтобы уметь написать закон любого уровня."По поводу понятности и непонятности. Вы правильно говорили, что важен язык коммуникаций. Мы говорим на том же языке, что и другие люди. Мы говорим на понятном языке, это правильно. И надо так говорить и общаться в таком ключе - чтобы тебя понимали, чтобы твой разговор не выглядел абстрактным, выхолощенным, попыткой свернуть в сторону и уйти от ответственности", - сказал он.Однако Медведев подчеркнул, что в политической деятельности необходимо обязательно владеть и профессиональным языком, чтобы уметь написать закон. "Вы не сможете написать закон - региональный закон или тем более федеральный, используя бытовой язык", - подчеркнул председатель партии."Поэтому нужно знать не только бытовой современный и молодежный язык, владеть им в совершенстве, но нужно разбираться и в профессиональной лексике. В политике есть свой язык, владение этими двумя лексическими составляющими для любого политика очень важно", - заключил Медведев.

https://ria.ru/20210325/arktika-1602838172.html

https://ria.ru/20210217/kudrin-1597930554.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, единая россия, политика