https://ria.ru/20210416/kritika-1728576722.html
Медведев рассказал о критике в свой адрес во время работы премьером
Медведев рассказал о критике в свой адрес во время работы премьером
Председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, что за время работы премьером критику в свой адрес он получал каждый... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T13:54
2021-04-16T13:54
2021-04-16T16:11
дмитрий медведев
единая россия
политика
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, что за время работы премьером критику в свой адрес он получал каждый день."Я возглавлял исполнительную власть в стране на протяжении 8 лет, будучи председателем правительства. Это глава исполнительной власти - меня критиковали каждый день. Естественно. Исполнительную власть всегда можно критиковать", - сказал он на встрече с молодыми участниками предварительного голосования.Медведев добавил, что молодые политики должны уметь говорить не только на бытовом языке, понятном россиянам, но и разбираться в профессиональной лексике, чтобы уметь написать закон любого уровня."По поводу понятности и непонятности. Вы правильно говорили, что важен язык коммуникаций. Мы говорим на том же языке, что и другие люди. Мы говорим на понятном языке, это правильно. И надо так говорить и общаться в таком ключе - чтобы тебя понимали, чтобы твой разговор не выглядел абстрактным, выхолощенным, попыткой свернуть в сторону и уйти от ответственности", - сказал он.Однако Медведев подчеркнул, что в политической деятельности необходимо обязательно владеть и профессиональным языком, чтобы уметь написать закон. "Вы не сможете написать закон - региональный закон или тем более федеральный, используя бытовой язык", - подчеркнул председатель партии."Поэтому нужно знать не только бытовой современный и молодежный язык, владеть им в совершенстве, но нужно разбираться и в профессиональной лексике. В политике есть свой язык, владение этими двумя лексическими составляющими для любого политика очень важно", - заключил Медведев.
https://ria.ru/20210325/arktika-1602838172.html
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дмитрий медведев, единая россия, политика
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости.
Председатель партии "Единая Россия
", зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев
рассказал, что за время работы премьером критику в свой адрес он получал каждый день.
"Я возглавлял исполнительную власть в стране на протяжении 8 лет, будучи председателем правительства. Это глава исполнительной власти - меня критиковали каждый день. Естественно. Исполнительную власть всегда можно критиковать", - сказал он на встрече с молодыми участниками предварительного голосования.
Медведев добавил, что молодые политики должны уметь говорить не только на бытовом языке, понятном россиянам, но и разбираться в профессиональной лексике, чтобы уметь написать закон любого уровня.
"По поводу понятности и непонятности. Вы правильно говорили, что важен язык коммуникаций. Мы говорим на том же языке, что и другие люди. Мы говорим на понятном языке, это правильно. И надо так говорить и общаться в таком ключе - чтобы тебя понимали, чтобы твой разговор не выглядел абстрактным, выхолощенным, попыткой свернуть в сторону и уйти от ответственности", - сказал он.
Однако Медведев подчеркнул, что в политической деятельности необходимо обязательно владеть и профессиональным языком, чтобы уметь написать закон. "Вы не сможете написать закон - региональный закон или тем более федеральный, используя бытовой язык", - подчеркнул председатель партии.
"Поэтому нужно знать не только бытовой современный и молодежный язык, владеть им в совершенстве, но нужно разбираться и в профессиональной лексике. В политике есть свой язык, владение этими двумя лексическими составляющими для любого политика очень важно", - заключил Медведев.