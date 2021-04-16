В Краснодаре задержали подозреваемого в надругательстве над девочкой
КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Юноша, подозреваемый в надругательстве над 8-летней девочкой в подъезде дома, задержан в Краснодаре, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки. По версии следствия, днем 14 апреля 2021 года подозреваемый встретил на улице в краевом центре 8-летнюю девочку. Фигурант проследил за малолетней и вошел с ней в подъезд дома на улице Промышленной. Находясь с девочкой на лестничной площадке молодой человек совершил в отношении нее преступление сексуального характера", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, юноша скрылся после того, как услышал звук открывающейся двери. О произошедшем девочка рассказала родственникам, которые сообщили об этом правоохранителям.
"В кратчайший срок личность и место нахождения фигуранта были установлены и он был задержан", - добавляется в релизе. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также возможные другие эпизоды противоправной деятельности молодого человека.