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В Краснодаре задержали подозреваемого в надругательстве над девочкой
В Краснодаре задержали подозреваемого в надругательстве над девочкой
Юноша, подозреваемый в надругательстве над 8-летней девочкой в подъезде дома, задержан в Краснодаре, сообщает СУСК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T11:55
2021-04-16T11:55
краснодар
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Юноша, подозреваемый в надругательстве над 8-летней девочкой в подъезде дома, задержан в Краснодаре, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.По данным СУСК, юноша скрылся после того, как услышал звук открывающейся двери. О произошедшем девочка рассказала родственникам, которые сообщили об этом правоохранителям."В кратчайший срок личность и место нахождения фигуранта были установлены и он был задержан", - добавляется в релизе. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также возможные другие эпизоды противоправной деятельности молодого человека.
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краснодар, краснодарский край, происшествия

В Краснодаре задержали подозреваемого в надругательстве над девочкой

11:55 16.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Юноша, подозреваемый в надругательстве над 8-летней девочкой в подъезде дома, задержан в Краснодаре, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки. По версии следствия, днем 14 апреля 2021 года подозреваемый встретил на улице в краевом центре 8-летнюю девочку. Фигурант проследил за малолетней и вошел с ней в подъезд дома на улице Промышленной. Находясь с девочкой на лестничной площадке молодой человек совершил в отношении нее преступление сексуального характера", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, юноша скрылся после того, как услышал звук открывающейся двери. О произошедшем девочка рассказала родственникам, которые сообщили об этом правоохранителям.
"В кратчайший срок личность и место нахождения фигуранта были установлены и он был задержан", - добавляется в релизе. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также возможные другие эпизоды противоправной деятельности молодого человека.
 
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