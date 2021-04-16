https://ria.ru/20210416/krasnodar-1728545626.html

В Краснодаре задержали подозреваемого в надругательстве над девочкой

В Краснодаре задержали подозреваемого в надругательстве над девочкой

Юноша, подозреваемый в надругательстве над 8-летней девочкой в подъезде дома, задержан в Краснодаре, сообщает СУСК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T11:55

2021-04-16T11:55

2021-04-16T11:55

краснодар

краснодарский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg

КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Юноша, подозреваемый в надругательстве над 8-летней девочкой в подъезде дома, задержан в Краснодаре, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.По данным СУСК, юноша скрылся после того, как услышал звук открывающейся двери. О произошедшем девочка рассказала родственникам, которые сообщили об этом правоохранителям."В кратчайший срок личность и место нахождения фигуранта были установлены и он был задержан", - добавляется в релизе. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также возможные другие эпизоды противоправной деятельности молодого человека.

краснодар

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, краснодарский край, происшествия