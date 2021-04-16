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В Архангельске выбрали самую красивую российскую студентку
В Архангельске выбрали самую красивую российскую студентку
Студентка Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Дарья Шаповалова стала обладательницей титула "Краса студенчества... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T10:22
2021-04-16T10:22
2021-04-16T15:03
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Студентка Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Дарья Шаповалова стала обладательницей титула "Краса студенчества России".Второе место досталось учащейся Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Диане Фурсовой."Краса студенчества России" — конкурс красоты и таланта, который с 2014 года проводит Российский союз молодежи (РСМ). В этот раз из 58 представительниц 42 регионов жюри выбрало 12 суперфиналисток. Все они выступили на итоговом гала-концерте в Архангельске. Девушки представили творческие номера, созданные в течение одного дня. РСМ — массовое, негосударственное, некоммерческое, неполитическое молодежное объединение, цель которого — помочь молодому человеку найти свое место в жизни, самореализоваться и продвинуться по карьерной лестнице.
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россия, российский союз молодежи, алла пугачева, архангельск, республика крым, марина цветаева, общество