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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210416/krasa-1728527094.html
В Архангельске выбрали самую красивую российскую студентку
В Архангельске выбрали самую красивую российскую студентку
Студентка Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Дарья Шаповалова стала обладательницей титула "Краса студенчества... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T10:22
2021-04-16T15:03
хорошие новости
россия
российский союз молодежи
алла пугачева
архангельск
республика крым
марина цветаева
общество
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Студентка Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Дарья Шаповалова стала обладательницей титула "Краса студенчества России".Второе место досталось учащейся Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Диане Фурсовой."Краса студенчества России" — конкурс красоты и таланта, который с 2014 года проводит Российский союз молодежи (РСМ). В этот раз из 58 представительниц 42 регионов жюри выбрало 12 суперфиналисток. Все они выступили на итоговом гала-концерте в Архангельске. Девушки представили творческие номера, созданные в течение одного дня. РСМ — массовое, негосударственное, некоммерческое, неполитическое молодежное объединение, цель которого — помочь молодому человеку найти свое место в жизни, самореализоваться и продвинуться по карьерной лестнице.
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россия, российский союз молодежи, алла пугачева, архангельск, республика крым, марина цветаева, общество

В Архангельске выбрали самую красивую российскую студентку

10:22 16.04.2021 (обновлено: 15:03 16.04.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой "Российского Союза Молодежи"Победительница конкурса красоты и таланта "Краса студенчества России" Дарья Шаповалова
Победительница конкурса красоты и таланта Краса студенчества России Дарья Шаповалова - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой "Российского Союза Молодежи"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Студентка Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Дарья Шаповалова стала обладательницей титула "Краса студенчества России".
Второе место досталось учащейся Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Диане Фурсовой.
"Краса студенчества России" — конкурс красоты и таланта, который с 2014 года проводит Российский союз молодежи (РСМ). В этот раз из 58 представительниц 42 регионов жюри выбрало 12 суперфиналисток.
Все они выступили на итоговом гала-концерте в Архангельске. Девушки представили творческие номера, созданные в течение одного дня.
РСМ — массовое, негосударственное, некоммерческое, неполитическое молодежное объединение, цель которого — помочь молодому человеку найти свое место в жизни, самореализоваться и продвинуться по карьерной лестнице.
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Хорошие новостиРоссияРоссийский союз молодежиАлла ПугачеваАрхангельскРеспублика КрымМарина ЦветаеваОбщество
 
 
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