https://ria.ru/20210416/krasa-1728527094.html

В Архангельске выбрали самую красивую российскую студентку

В Архангельске выбрали самую красивую российскую студентку

Студентка Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Дарья Шаповалова стала обладательницей титула "Краса студенчества... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T10:22

2021-04-16T10:22

2021-04-16T15:03

хорошие новости

россия

российский союз молодежи

алла пугачева

архангельск

республика крым

марина цветаева

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728526652_500:304:3071:1750_1920x0_80_0_0_006bd6c9a9e74b320dca38f8deda44f3.jpg

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Студентка Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Дарья Шаповалова стала обладательницей титула "Краса студенчества России".Второе место досталось учащейся Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Диане Фурсовой."Краса студенчества России" — конкурс красоты и таланта, который с 2014 года проводит Российский союз молодежи (РСМ). В этот раз из 58 представительниц 42 регионов жюри выбрало 12 суперфиналисток. Все они выступили на итоговом гала-концерте в Архангельске. Девушки представили творческие номера, созданные в течение одного дня. РСМ — массовое, негосударственное, некоммерческое, неполитическое молодежное объединение, цель которого — помочь молодому человеку найти свое место в жизни, самореализоваться и продвинуться по карьерной лестнице.

https://ria.ru/20210328/krasota-1603029153.html

россия

архангельск

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российский союз молодежи, алла пугачева, архангельск, республика крым, марина цветаева, общество