https://ria.ru/20210416/kosachev-1728658531.html

Косачев назвал обвинения США в адрес России бездоказательными

Косачев назвал обвинения США в адрес России бездоказательными

Все обвинения американцев в адрес России бездоказательны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T21:03

2021-04-16T21:03

2021-04-16T21:03

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константин косачев

сша

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Все обвинения американцев в адрес России бездоказательны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее Москва озвучила ответные меры на высылку российских дипломатов из США, а также введение санкций против российских предприятий. Россия предложит десяти дипломатам США покинуть страну, прекращается практика бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников дипмиссии США в РФ, будет прекращаться деятельность американских фондов, которые вмешиваются в российскую политику.Отсюда, по его словам, "пресловутый же американский метод проб и ошибок, такое вот "ковровое бомбометание" санкциями" наобум в расчете на то, что рано или поздно удастся попасть в цель, после чего Россия дрогнет, застигнутая "на месте преступления", пропустит удар и запросит пощады."Сегодняшний оперативный, предельно конкретный и жесткий ответ России на очередной пакет американских санкций исчерпывающим образом подтверждает, что американцы не попали ни разу. Что все их инсинуации не имеют под собой никакого основания. И что нашей стране ни в чем перед американцами объясняться не требуется", - подчеркнул Косачев."Объяснения своим паранойям они могут искать где угодно, но по нашему адресу они их никогда не найдут, потому что их нет", - отметил политик. Россия полностью уверена в своей правоте, потому что знает правду, "и в ней наша сила", заключил законодатель.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.

https://ria.ru/20210416/sderzhivanie-1728651977.html

https://ria.ru/20210415/svr-1728464616.html

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россия, константин косачев, сша, в мире