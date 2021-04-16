Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210416/kosachev-1728658531.html
Косачев назвал обвинения США в адрес России бездоказательными
Косачев назвал обвинения США в адрес России бездоказательными
Все обвинения американцев в адрес России бездоказательны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T21:03
2021-04-16T21:03
россия
константин косачев
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601599376_0:48:2617:1520_1920x0_80_0_0_8a71550d4c27ff93650ec072523d80f9.jpg
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Все обвинения американцев в адрес России бездоказательны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее Москва озвучила ответные меры на высылку российских дипломатов из США, а также введение санкций против российских предприятий. Россия предложит десяти дипломатам США покинуть страну, прекращается практика бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников дипмиссии США в РФ, будет прекращаться деятельность американских фондов, которые вмешиваются в российскую политику.Отсюда, по его словам, "пресловутый же американский метод проб и ошибок, такое вот "ковровое бомбометание" санкциями" наобум в расчете на то, что рано или поздно удастся попасть в цель, после чего Россия дрогнет, застигнутая "на месте преступления", пропустит удар и запросит пощады."Сегодняшний оперативный, предельно конкретный и жесткий ответ России на очередной пакет американских санкций исчерпывающим образом подтверждает, что американцы не попали ни разу. Что все их инсинуации не имеют под собой никакого основания. И что нашей стране ни в чем перед американцами объясняться не требуется", - подчеркнул Косачев."Объяснения своим паранойям они могут искать где угодно, но по нашему адресу они их никогда не найдут, потому что их нет", - отметил политик. Россия полностью уверена в своей правоте, потому что знает правду, "и в ней наша сила", заключил законодатель.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.
https://ria.ru/20210416/sderzhivanie-1728651977.html
https://ria.ru/20210415/svr-1728464616.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601599376_0:0:2617:1964_1920x0_80_0_0_32ba7fe1c4ad4a61f45a52c5d0781ecd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, константин косачев, сша, в мире

Косачев назвал обвинения США в адрес России бездоказательными

21:03 16.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Все обвинения американцев в адрес России бездоказательны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее Москва озвучила ответные меры на высылку российских дипломатов из США, а также введение санкций против российских предприятий. Россия предложит десяти дипломатам США покинуть страну, прекращается практика бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников дипмиссии США в РФ, будет прекращаться деятельность американских фондов, которые вмешиваются в российскую политику.

"Все последние годы американцы строят свою политику обвинений в адрес России на допущениях, где максимальной степенью уверенности является пресловутое highly likely (кибервзломы), а далее - по убывающей вплоть до "низкой степени" (проплаченные талибы). Но ни в одном случае нет доказательств и ни в одном случае нет стопроцентной достоверности умозаключений", - написал сенатор в ФБ.

Отсюда, по его словам, "пресловутый же американский метод проб и ошибок, такое вот "ковровое бомбометание" санкциями" наобум в расчете на то, что рано или поздно удастся попасть в цель, после чего Россия дрогнет, застигнутая "на месте преступления", пропустит удар и запросит пощады.
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
19:59
МИД назвал последствие политики США по "сдерживанию" России
"Сегодняшний оперативный, предельно конкретный и жесткий ответ России на очередной пакет американских санкций исчерпывающим образом подтверждает, что американцы не попали ни разу. Что все их инсинуации не имеют под собой никакого основания. И что нашей стране ни в чем перед американцами объясняться не требуется", - подчеркнул Косачев.
"Объяснения своим паранойям они могут искать где угодно, но по нашему адресу они их никогда не найдут, потому что их нет", - отметил политик. Россия полностью уверена в своей правоте, потому что знает правду, "и в ней наша сила", заключил законодатель.
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.
Герб Службы внешней разведки Росии - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 18:33
СВР назвала обвинения Вашингтона в кибершпионаже словоблудием
 
РоссияКонстантин КосачевСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
23:10Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"
Лента новостейМолния