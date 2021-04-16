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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210416/koronavirus-1728605510.html
В США выявили более 74 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В США выявили более 74 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 74 289, скончались еще 887 пациентов с подтвержденным заболеванием, сообщает... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:54
2021-04-16T15:54
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 74 289, скончались еще 887 пациентов с подтвержденным заболеванием, сообщает университет Джонса Хопкинса.Учреждение суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Днем ранее медики в США зафиксировали 75 375 случаев заражения COVID-19 и 956 смертей.Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID-19 - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в США заразились более 31,4 миллиона человек, скончались более 565 тысяч заразившихся.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире

В США выявили более 74 тысяч случаев COVID-19 за сутки

15:54 16.04.2021
 
© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© AP Photo / John Minchillo
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 74 289, скончались еще 887 пациентов с подтвержденным заболеванием, сообщает университет Джонса Хопкинса.
Учреждение суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Днем ранее медики в США зафиксировали 75 375 случаев заражения COVID-19 и 956 смертей.
Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID-19 - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.
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В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в США заразились более 31,4 миллиона человек, скончались более 565 тысяч заразившихся.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
 
 
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