https://ria.ru/20210416/koronavirus-1728605510.html

В США выявили более 74 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В США выявили более 74 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 74 289, скончались еще 887 пациентов с подтвержденным заболеванием, сообщает... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T15:54

2021-04-16T15:54

2021-04-16T15:54

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

университет джонса хопкинса

сша

в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 74 289, скончались еще 887 пациентов с подтвержденным заболеванием, сообщает университет Джонса Хопкинса.Учреждение суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Днем ранее медики в США зафиксировали 75 375 случаев заражения COVID-19 и 956 смертей.Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID-19 - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в США заразились более 31,4 миллиона человек, скончались более 565 тысяч заразившихся.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией

https://ria.ru/20210416/koronavirus-1728588692.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире