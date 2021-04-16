https://ria.ru/20210416/koronavirus-1728578040.html

В Британии обнаружили новый штамм-мутант коронавируса

В Британии обнаружили новый штамм-мутант коронавируса

Новый штамм-мутант коронавируса обнаружен в Великобритании, он может оказаться более заразным и менее восприимчивым к вакцинам, чем бразильский и... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T14:01

2021-04-16T14:01

2021-04-16T14:01

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

великобритания

индия

в мире

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ЛОНДОН, 16 апр – РИА Новости, Мария Табак. Новый штамм-мутант коронавируса обнаружен в Великобритании, он может оказаться более заразным и менее восприимчивым к вакцинам, чем бразильский и южноафриканский варианты."Управление по охране общественного здоровья дало статус "варианта под рассмотрением" новому штамму коронавируса. Вариант, впервые выявленный в Индии, имеет несколько мутаций… Управление выявило в Великобритании 77 случаев, все меры по охране общественного здоровья будут приняты, в том числе будет обеспечено усиленное выявление контактов", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении управления.По словам профессора медицины в университете Восточной Англии Пола Хантера, в новом штамме вируса сразу две белковых мутации, что может создать большие проблемы."Он может оказаться даже менее контролируемым вакцинами, чем бразильский и южноафриканский варианты", - заявил эксперт журналистам.

https://ria.ru/20210406/koronavirus-1727027804.html

https://ria.ru/20210316/kovid-1601372831.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, индия, в мире