https://ria.ru/20210416/koronavirus-1728578040.html
В Британии обнаружили новый штамм-мутант коронавируса
В Британии обнаружили новый штамм-мутант коронавируса
Новый штамм-мутант коронавируса обнаружен в Великобритании, он может оказаться более заразным и менее восприимчивым к вакцинам, чем бразильский и... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T14:01
2021-04-16T14:01
2021-04-16T14:01
распространение коронавируса
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ЛОНДОН, 16 апр – РИА Новости, Мария Табак. Новый штамм-мутант коронавируса обнаружен в Великобритании, он может оказаться более заразным и менее восприимчивым к вакцинам, чем бразильский и южноафриканский варианты."Управление по охране общественного здоровья дало статус "варианта под рассмотрением" новому штамму коронавируса. Вариант, впервые выявленный в Индии, имеет несколько мутаций… Управление выявило в Великобритании 77 случаев, все меры по охране общественного здоровья будут приняты, в том числе будет обеспечено усиленное выявление контактов", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении управления.По словам профессора медицины в университете Восточной Англии Пола Хантера, в новом штамме вируса сразу две белковых мутации, что может создать большие проблемы."Он может оказаться даже менее контролируемым вакцинами, чем бразильский и южноафриканский варианты", - заявил эксперт журналистам.
https://ria.ru/20210406/koronavirus-1727027804.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, индия, в мире