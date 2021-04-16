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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210416/koronavirus-1728578040.html
В Британии обнаружили новый штамм-мутант коронавируса
В Британии обнаружили новый штамм-мутант коронавируса
Новый штамм-мутант коронавируса обнаружен в Великобритании, он может оказаться более заразным и менее восприимчивым к вакцинам, чем бразильский и... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T14:01
2021-04-16T14:01
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
индия
в мире
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ЛОНДОН, 16 апр – РИА Новости, Мария Табак. Новый штамм-мутант коронавируса обнаружен в Великобритании, он может оказаться более заразным и менее восприимчивым к вакцинам, чем бразильский и южноафриканский варианты."Управление по охране общественного здоровья дало статус "варианта под рассмотрением" новому штамму коронавируса. Вариант, впервые выявленный в Индии, имеет несколько мутаций… Управление выявило в Великобритании 77 случаев, все меры по охране общественного здоровья будут приняты, в том числе будет обеспечено усиленное выявление контактов", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении управления.По словам профессора медицины в университете Восточной Англии Пола Хантера, в новом штамме вируса сразу две белковых мутации, что может создать большие проблемы."Он может оказаться даже менее контролируемым вакцинами, чем бразильский и южноафриканский варианты", - заявил эксперт журналистам.
https://ria.ru/20210406/koronavirus-1727027804.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, индия, в мире

В Британии обнаружили новый штамм-мутант коронавируса

14:01 16.04.2021
 
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВ Великобритании введен карантин в связи с коронавирусом
В Великобритании введен карантин в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 16 апр – РИА Новости, Мария Табак. Новый штамм-мутант коронавируса обнаружен в Великобритании, он может оказаться более заразным и менее восприимчивым к вакцинам, чем бразильский и южноафриканский варианты.
"Управление по охране общественного здоровья дало статус "варианта под рассмотрением" новому штамму коронавируса. Вариант, впервые выявленный в Индии, имеет несколько мутаций… Управление выявило в Великобритании 77 случаев, все меры по охране общественного здоровья будут приняты, в том числе будет обеспечено усиленное выявление контактов", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении управления.
Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 14:31Распространение коронавируса
В России обнаружили 103 случая заражения британским штаммом коронавируса
По словам профессора медицины в университете Восточной Англии Пола Хантера, в новом штамме вируса сразу две белковых мутации, что может создать большие проблемы.
"Он может оказаться даже менее контролируемым вакцинами, чем бразильский и южноафриканский варианты", - заявил эксперт журналистам.
Медицинский работник и пациент в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя в городе Новоалтайске - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 08:00Наука
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