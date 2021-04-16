https://ria.ru/20210416/koronavirus-1728537297.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший темп в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T11:15

2021-04-16T11:15

2021-04-16T11:15

распространение коронавируса

россия

еврейская автономная область

магаданская область

республика тыва

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший темп в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва - 0,01%, 3. Магаданская область, Еврейская автономная область - 0,02%", - говорится в сообщении.

россия

еврейская автономная область

магаданская область

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, еврейская автономная область, магаданская область, республика тыва