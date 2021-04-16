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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший темп в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T11:15
2021-04-16T11:15
2021-04-16T11:15
распространение коронавируса
россия
еврейская автономная область
магаданская область
республика тыва
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший темп в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва - 0,01%, 3. Магаданская область, Еврейская автономная область - 0,02%", - говорится в сообщении.
россия
еврейская автономная область
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россия, еврейская автономная область, магаданская область, республика тыва