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Число привившихся от коронавируса россиян превысило восемь миллионов
Число привившихся от коронавируса россиян превысило восемь миллионов
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России вакцинировано от коронавируса более восьми миллионов россиян. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T10:55
2021-04-16T10:55
2021-04-16T12:55
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России вакцинировано от коронавируса более восьми миллионов россиян."Здесь уже была показана цифра — более 8 миллионов, но фильм готовился, наверное, задолго до коллегии, сейчас уже количество существенно больше", - сказала она на коллегии Минздрава.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 684 148 человек, 104 795 умерли, 4 310 557 вылечились.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество