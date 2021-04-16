https://ria.ru/20210416/koronavirus-1728532683.html

Число привившихся от коронавируса россиян превысило восемь миллионов

Число привившихся от коронавируса россиян превысило восемь миллионов

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России вакцинировано от коронавируса более восьми миллионов россиян. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T10:55

2021-04-16T10:55

2021-04-16T12:55

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России вакцинировано от коронавируса более восьми миллионов россиян."Здесь уже была показана цифра — более 8 миллионов, но фильм готовился, наверное, задолго до коллегии, сейчас уже количество существенно больше", - сказала она на коллегии Минздрава.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 684 148 человек, 104 795 умерли, 4 310 557 вылечились.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество