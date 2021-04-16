https://ria.ru/20210416/koronavirus-1728530072.html

Мишустин назвал коронавирус серьезным испытанием для здравоохранения

Мишустин назвал коронавирус серьезным испытанием для здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что новая коронавирусная инфекция стала серьёзным испытанием для здравоохранения не только в РФ, но и в мире,... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T10:41

2021-04-16T10:41

2021-04-16T10:41

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что новая коронавирусная инфекция стала серьёзным испытанием для здравоохранения не только в РФ, но и в мире, однако России удаётся справляться с этим успешнее других.Текст соответствующего видеообращения к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава опубликован на сайте кабмина."Распространение коронавирусной инфекции стало серьёзным испытанием для системы здравоохранения не только нашей страны, но и всего мира. России удаётся справляться с этими сложностями успешнее других стран, во многом – благодаря вашему высокому профессионализму, мужеству, преданности своему делу", - отметил Мишустин.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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