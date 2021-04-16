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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210416/koronavirus-1728530072.html
Мишустин назвал коронавирус серьезным испытанием для здравоохранения
Мишустин назвал коронавирус серьезным испытанием для здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что новая коронавирусная инфекция стала серьёзным испытанием для здравоохранения не только в РФ, но и в мире,... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T10:41
2021-04-16T10:41
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что новая коронавирусная инфекция стала серьёзным испытанием для здравоохранения не только в РФ, но и в мире, однако России удаётся справляться с этим успешнее других.Текст соответствующего видеообращения к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава опубликован на сайте кабмина."Распространение коронавирусной инфекции стало серьёзным испытанием для системы здравоохранения не только нашей страны, но и всего мира. России удаётся справляться с этими сложностями успешнее других стран, во многом – благодаря вашему высокому профессионализму, мужеству, преданности своему делу", - отметил Мишустин.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Мишустин назвал коронавирус серьезным испытанием для здравоохранения

10:41 16.04.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что новая коронавирусная инфекция стала серьёзным испытанием для здравоохранения не только в РФ, но и в мире, однако России удаётся справляться с этим успешнее других.
Текст соответствующего видеообращения к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава опубликован на сайте кабмина.
"Распространение коронавирусной инфекции стало серьёзным испытанием для системы здравоохранения не только нашей страны, но и всего мира. России удаётся справляться с этими сложностями успешнее других стран, во многом – благодаря вашему высокому профессионализму, мужеству, преданности своему делу", - отметил Мишустин.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
 
 
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