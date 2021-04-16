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Мишустин назвал коронавирус серьезным испытанием для здравоохранения
Мишустин назвал коронавирус серьезным испытанием для здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что новая коронавирусная инфекция стала серьёзным испытанием для здравоохранения не только в РФ, но и в мире,... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T10:41
2021-04-16T10:41
2021-04-16T10:41
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коронавирус covid-19
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здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что новая коронавирусная инфекция стала серьёзным испытанием для здравоохранения не только в РФ, но и в мире, однако России удаётся справляться с этим успешнее других.Текст соответствующего видеообращения к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава опубликован на сайте кабмина."Распространение коронавирусной инфекции стало серьёзным испытанием для системы здравоохранения не только нашей страны, но и всего мира. России удаётся справляться с этими сложностями успешнее других стран, во многом – благодаря вашему высокому профессионализму, мужеству, преданности своему делу", - отметил Мишустин.
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