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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210416/koronavirus-1728517777.html
В Германии за сутки выявили более 25 тысяч случаев COVID-19
В Германии за сутки выявили более 25 тысяч случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 25 831, скончались 247 человек, сообщает институт Роберта Коха, который... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T08:57
2021-04-16T08:57
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
германия
в мире
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БЕРЛИН, 16 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 25 831, скончались 247 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.Днем ранее сообщалось о 29 426 новых случаях заболевания и 293 летальных исходах.Сейчас в Германии говорят о третьей волне коронавируса, карантинные меры продлены до 18 апреля.По данным института, с начала эпидемии в Германии коронавирусом заразились 3 099 273 человека, скончались более 79,3 тысячи инфицированных.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, германия, в мире

В Германии за сутки выявили более 25 тысяч случаев COVID-19

08:57 16.04.2021
 
© REUTERS / Thilo SchmuelgenАкция протеста против ограничений связанных с эпидемией коронавируса в Касселе, Германия
Акция протеста против ограничений связанных с эпидемией коронавируса в Касселе, Германия - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
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БЕРЛИН, 16 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 25 831, скончались 247 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 29 426 новых случаях заболевания и 293 летальных исходах.
Сейчас в Германии говорят о третьей волне коронавируса, карантинные меры продлены до 18 апреля.
По данным института, с начала эпидемии в Германии коронавирусом заразились 3 099 273 человека, скончались более 79,3 тысячи инфицированных.
 
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