https://ria.ru/20210416/koronavirus-1728517777.html

В Германии за сутки выявили более 25 тысяч случаев COVID-19

В Германии за сутки выявили более 25 тысяч случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 25 831, скончались 247 человек, сообщает институт Роберта Коха, который... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T08:57

2021-04-16T08:57

2021-04-16T08:57

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

германия

в мире

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БЕРЛИН, 16 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 25 831, скончались 247 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.Днем ранее сообщалось о 29 426 новых случаях заболевания и 293 летальных исходах.Сейчас в Германии говорят о третьей волне коронавируса, карантинные меры продлены до 18 апреля.По данным института, с начала эпидемии в Германии коронавирусом заразились 3 099 273 человека, скончались более 79,3 тысячи инфицированных.

германия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, германия, в мире