https://ria.ru/20210416/konkurs-1728546093.html
Полуфинал конкурса "Мой первый бизнес" соберет 150 молодежных команд
Полуфинал конкурса "Мой первый бизнес" соберет 150 молодежных команд
За выход в финал международного конкурса "Мой первый бизнес" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" - поборются 150... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T11:58
2021-04-16T11:58
2021-04-16T11:58
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
образование - общество
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. За выход в финал международного конкурса "Мой первый бизнес" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" - поборются 150 школьных и студенческих команд, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Полуфинальные состязания стартовали в пятницу. На протяжении шести дней команды в онлайн-формате будут представлять свои бизнес-проекты, решать конкретные предпринимательские задачи."В четвертом сезоне мы сделали акцент на конкретных проектах участников, их содержательности, конкурентоспособности, возможностях масштабирования. Участники встретятся в дистанционном режиме на кейс-чемпионате, где защитят свои проекты по таким темам, как "Целевая аудитория", "Миссия, цель и задачи проекта", "Позиционирование и медийное сопровождение", "Бюджет", "Оценка результативности", "Партнерское взаимодействие". Кроме того, в формате интеллектуальной дуэли команды решат сложные предпринимательские задачи из реальной жизни", - приводится в сообщении комментарий заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Агафонова.Среди бизнес-проектов участников есть инициативы в сфере услуг: онлайн-курсы и коворкинг-студии, кино-кафе и разговорные клубы, детская футбольная школа, а также инновационные приложения, электронные журналы. Многие участники создают линейки товаров: коллекции одежды, игрушки, украшения, биоразлагаемую посуду. Особое внимание уделяется инновационным проектам. Так, в числе проектов заявлены комплексы безопасности для беспилотного транспорта, противомикробные лекарственные средства, новые технологии утилизации отходов нефтедобычи.Имена финалистов будут объявлены 22 апреля. Полуфинал будет транслироваться в ВК-сообществе конкурса "Мой первый бизнес".
https://ria.ru/20210409/polufinal-1727535303.html
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ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), образование - общество
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости
. За выход в финал международного конкурса "Мой первый бизнес" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" - поборются 150 школьных и студенческих команд, сообщает пресс-служба АНО "РСВ"
.
Полуфинальные состязания стартовали в пятницу. На протяжении шести дней команды в онлайн-формате будут представлять свои бизнес-проекты, решать конкретные предпринимательские задачи.
"В четвертом сезоне мы сделали акцент на конкретных проектах участников, их содержательности, конкурентоспособности, возможностях масштабирования. Участники встретятся в дистанционном режиме на кейс-чемпионате, где защитят свои проекты по таким темам, как "Целевая аудитория", "Миссия, цель и задачи проекта", "Позиционирование и медийное сопровождение", "Бюджет", "Оценка результативности", "Партнерское взаимодействие". Кроме того, в формате интеллектуальной дуэли команды решат сложные предпринимательские задачи из реальной жизни", - приводится в сообщении комментарий заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Агафонова.
Среди бизнес-проектов участников есть инициативы в сфере услуг: онлайн-курсы и коворкинг-студии, кино-кафе и разговорные клубы, детская футбольная школа, а также инновационные приложения, электронные журналы. Многие участники создают линейки товаров: коллекции одежды, игрушки, украшения, биоразлагаемую посуду. Особое внимание уделяется инновационным проектам. Так, в числе проектов заявлены комплексы безопасности для беспилотного транспорта, противомикробные лекарственные средства, новые технологии утилизации отходов нефтедобычи.
Имена финалистов будут объявлены 22 апреля. Полуфинал будет транслироваться в ВК-сообществе конкурса "Мой первый бизнес".