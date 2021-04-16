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Полуфинал конкурса "Мой первый бизнес" соберет 150 молодежных команд
Полуфинал конкурса "Мой первый бизнес" соберет 150 молодежных команд
За выход в финал международного конкурса "Мой первый бизнес" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" - поборются 150... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T11:58
2021-04-16T11:58
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
образование - общество
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. За выход в финал международного конкурса "Мой первый бизнес" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" - поборются 150 школьных и студенческих команд, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Полуфинальные состязания стартовали в пятницу. На протяжении шести дней команды в онлайн-формате будут представлять свои бизнес-проекты, решать конкретные предпринимательские задачи."В четвертом сезоне мы сделали акцент на конкретных проектах участников, их содержательности, конкурентоспособности, возможностях масштабирования. Участники встретятся в дистанционном режиме на кейс-чемпионате, где защитят свои проекты по таким темам, как "Целевая аудитория", "Миссия, цель и задачи проекта", "Позиционирование и медийное сопровождение", "Бюджет", "Оценка результативности", "Партнерское взаимодействие". Кроме того, в формате интеллектуальной дуэли команды решат сложные предпринимательские задачи из реальной жизни", - приводится в сообщении комментарий заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Агафонова.Среди бизнес-проектов участников есть инициативы в сфере услуг: онлайн-курсы и коворкинг-студии, кино-кафе и разговорные клубы, детская футбольная школа, а также инновационные приложения, электронные журналы. Многие участники создают линейки товаров: коллекции одежды, игрушки, украшения, биоразлагаемую посуду. Особое внимание уделяется инновационным проектам. Так, в числе проектов заявлены комплексы безопасности для беспилотного транспорта, противомикробные лекарственные средства, новые технологии утилизации отходов нефтедобычи.Имена финалистов будут объявлены 22 апреля. Полуфинал будет транслироваться в ВК-сообществе конкурса "Мой первый бизнес".
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РИА Новости
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96
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60
ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), образование - общество

Полуфинал конкурса "Мой первый бизнес" соберет 150 молодежных команд

11:58 16.04.2021
 
© Пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей"Конкурс "Мой первый бизнес". Архивное фото
Конкурс Мой первый бизнес. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. За выход в финал международного конкурса "Мой первый бизнес" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" - поборются 150 школьных и студенческих команд, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Полуфинальные состязания стартовали в пятницу. На протяжении шести дней команды в онлайн-формате будут представлять свои бизнес-проекты, решать конкретные предпринимательские задачи.
Конкурс Мой Первый Бизнес - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 13:57
В полуфинал конкурса "Мой первый бизнес" вышли 150 команд
"В четвертом сезоне мы сделали акцент на конкретных проектах участников, их содержательности, конкурентоспособности, возможностях масштабирования. Участники встретятся в дистанционном режиме на кейс-чемпионате, где защитят свои проекты по таким темам, как "Целевая аудитория", "Миссия, цель и задачи проекта", "Позиционирование и медийное сопровождение", "Бюджет", "Оценка результативности", "Партнерское взаимодействие". Кроме того, в формате интеллектуальной дуэли команды решат сложные предпринимательские задачи из реальной жизни", - приводится в сообщении комментарий заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Агафонова.
Среди бизнес-проектов участников есть инициативы в сфере услуг: онлайн-курсы и коворкинг-студии, кино-кафе и разговорные клубы, детская футбольная школа, а также инновационные приложения, электронные журналы. Многие участники создают линейки товаров: коллекции одежды, игрушки, украшения, биоразлагаемую посуду. Особое внимание уделяется инновационным проектам. Так, в числе проектов заявлены комплексы безопасности для беспилотного транспорта, противомикробные лекарственные средства, новые технологии утилизации отходов нефтедобычи.
Имена финалистов будут объявлены 22 апреля. Полуфинал будет транслироваться в ВК-сообществе конкурса "Мой первый бизнес".
 
АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")Образование - Общество
 
 
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