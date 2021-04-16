Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210416/kino-1728628542.html
Родственники Гуччи недовольны фильмом Ридли Скотта с Леди Гагой
Родственники Гуччи недовольны фильмом Ридли Скотта с Леди Гагой
Семья Гуччи "очень разочарована" предстоящим фильмом Ридли Скотта о своей семье с Леди Гагой в главной роли, сообщает NME. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T19:20
2021-04-16T19:20
культура
кино и сериалы
новости культуры
gucci
аль пачино
ридли скотт
джаред лето
lady gaga (стефани джерманотта)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564208785_0:0:2881:1622_1920x0_80_0_0_6b6886937c322db7b7637144d4d728d3.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Семья Гуччи "очень разочарована" предстоящим фильмом Ридли Скотта о своей семье с Леди Гагой в главной роли, сообщает NME.Картина "Дом Гуччи", которая сейчас находится в стадии съемок, расскажет об убийстве экс-главы Gucci Маурицио в 1995 году, последующем судебном разбирательстве над его женой Патрицией Реджиани, которая организовала преступление.Она также выразила недовольство кастингом. По мнению Патриции, Аль Пачино (играет Альдо Гуччи, ее деда) и Джаред Лето (Паоло Гуччи, ее отец) не подходят для своих ролей."Мой дед был очень красивым мужчиной, как и все в семье Гуччи, очень высоким, голубоглазым и элегантным. Его играет Аль Пачино, который и так невысокого роста, на фотографии в гриме он выглядит полным, невысоким, с бакенбардами и вообще некрасивым. Это стыд — между ними нет ничего общего", — уверена Патриция.Она также раскритиковала вид Джареда Лето, который был замечен на съемочной площадке в образе с растрепанными волосами и лиловом вельветовом костюме. Патриция назвала его вид "ужасным" и добавила, что она оскорблена этим.Комментариев на это со стороны режиссер Ридли Скотта не последовало.Предполагается, что "Дом Гуччи" выйдет в прокат 24 ноября.
https://ria.ru/20210413/kino-1604292110.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564208785_157:0:2714:1918_1920x0_80_0_0_86f1470aef4a8671c3ac803dfbff591d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, gucci, аль пачино, ридли скотт, джаред лето, lady gaga (стефани джерманотта)

Родственники Гуччи недовольны фильмом Ридли Скотта с Леди Гагой

19:20 16.04.2021
 
© AP Photo / Scott Roth Американская певица Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (Леди Гага)
 Американская певица Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (Леди Гага) - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© AP Photo / Scott Roth
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Семья Гуччи "очень разочарована" предстоящим фильмом Ридли Скотта о своей семье с Леди Гагой в главной роли, сообщает NME.
Картина "Дом Гуччи", которая сейчас находится в стадии съемок, расскажет об убийстве экс-главы Gucci Маурицио в 1995 году, последующем судебном разбирательстве над его женой Патрицией Реджиани, которая организовала преступление.

"Мы искренне разочарованы. Я говорю от имени семьи. Они крадут историю целой семьи, чтобы извлечь выгоду. У нас есть конфиденциальность. Мы можем говорить обо всем, но есть граница, которую нельзя переступать", — сказала Патриция Гуччи, троюродная сестра Маурицио.

Она также выразила недовольство кастингом. По мнению Патриции, Аль Пачино (играет Альдо Гуччи, ее деда) и Джаред Лето (Паоло Гуччи, ее отец) не подходят для своих ролей.
"Мой дед был очень красивым мужчиной, как и все в семье Гуччи, очень высоким, голубоглазым и элегантным. Его играет Аль Пачино, который и так невысокого роста, на фотографии в гриме он выглядит полным, невысоким, с бакенбардами и вообще некрасивым. Это стыд — между ними нет ничего общего", — уверена Патриция.
Она также раскритиковала вид Джареда Лето, который был замечен на съемочной площадке в образе с растрепанными волосами и лиловом вельветовом костюме. Патриция назвала его вид "ужасным" и добавила, что она оскорблена этим.
Комментариев на это со стороны режиссер Ридли Скотта не последовало.
Предполагается, что "Дом Гуччи" выйдет в прокат 24 ноября.
Кадр из сериала Невероятные - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 08:00Культура
Русский Ведьмак, токсичная любовь, супергерои. Зарубежные сериалы апреля
 
КультураКино и сериалыНовости культурыGucciАль ПачиноРидли СкоттДжаред ЛетоLady Gaga (Стефани Джерманотта)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
23:10Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"
Лента новостейМолния