https://ria.ru/20210416/kino-1728628542.html

Родственники Гуччи недовольны фильмом Ридли Скотта с Леди Гагой

Родственники Гуччи недовольны фильмом Ридли Скотта с Леди Гагой

Семья Гуччи "очень разочарована" предстоящим фильмом Ридли Скотта о своей семье с Леди Гагой в главной роли, сообщает NME. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T19:20

2021-04-16T19:20

2021-04-16T19:20

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ридли скотт

джаред лето

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Семья Гуччи "очень разочарована" предстоящим фильмом Ридли Скотта о своей семье с Леди Гагой в главной роли, сообщает NME.Картина "Дом Гуччи", которая сейчас находится в стадии съемок, расскажет об убийстве экс-главы Gucci Маурицио в 1995 году, последующем судебном разбирательстве над его женой Патрицией Реджиани, которая организовала преступление.Она также выразила недовольство кастингом. По мнению Патриции, Аль Пачино (играет Альдо Гуччи, ее деда) и Джаред Лето (Паоло Гуччи, ее отец) не подходят для своих ролей."Мой дед был очень красивым мужчиной, как и все в семье Гуччи, очень высоким, голубоглазым и элегантным. Его играет Аль Пачино, который и так невысокого роста, на фотографии в гриме он выглядит полным, невысоким, с бакенбардами и вообще некрасивым. Это стыд — между ними нет ничего общего", — уверена Патриция.Она также раскритиковала вид Джареда Лето, который был замечен на съемочной площадке в образе с растрепанными волосами и лиловом вельветовом костюме. Патриция назвала его вид "ужасным" и добавила, что она оскорблена этим.Комментариев на это со стороны режиссер Ридли Скотта не последовало.Предполагается, что "Дом Гуччи" выйдет в прокат 24 ноября.

https://ria.ru/20210413/kino-1604292110.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, gucci, аль пачино, ридли скотт, джаред лето, lady gaga (стефани джерманотта)