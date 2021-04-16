https://ria.ru/20210416/kino-1728628542.html
Родственники Гуччи недовольны фильмом Ридли Скотта с Леди Гагой
Родственники Гуччи недовольны фильмом Ридли Скотта с Леди Гагой
Семья Гуччи "очень разочарована" предстоящим фильмом Ридли Скотта о своей семье с Леди Гагой в главной роли, сообщает NME. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T19:20
2021-04-16T19:20
2021-04-16T19:20
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Семья Гуччи "очень разочарована" предстоящим фильмом Ридли Скотта о своей семье с Леди Гагой в главной роли, сообщает NME.Картина "Дом Гуччи", которая сейчас находится в стадии съемок, расскажет об убийстве экс-главы Gucci Маурицио в 1995 году, последующем судебном разбирательстве над его женой Патрицией Реджиани, которая организовала преступление.Она также выразила недовольство кастингом. По мнению Патриции, Аль Пачино (играет Альдо Гуччи, ее деда) и Джаред Лето (Паоло Гуччи, ее отец) не подходят для своих ролей."Мой дед был очень красивым мужчиной, как и все в семье Гуччи, очень высоким, голубоглазым и элегантным. Его играет Аль Пачино, который и так невысокого роста, на фотографии в гриме он выглядит полным, невысоким, с бакенбардами и вообще некрасивым. Это стыд — между ними нет ничего общего", — уверена Патриция.Она также раскритиковала вид Джареда Лето, который был замечен на съемочной площадке в образе с растрепанными волосами и лиловом вельветовом костюме. Патриция назвала его вид "ужасным" и добавила, что она оскорблена этим.Комментариев на это со стороны режиссер Ридли Скотта не последовало.Предполагается, что "Дом Гуччи" выйдет в прокат 24 ноября.
https://ria.ru/20210413/kino-1604292110.html
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кино и сериалы, новости культуры, gucci, аль пачино, ридли скотт, джаред лето, lady gaga (стефани джерманотта)
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости.
Семья Гуччи "очень разочарована" предстоящим фильмом Ридли Скотта о своей семье с Леди Гагой в главной роли, сообщает
NME.
Картина "Дом Гуччи", которая сейчас находится в стадии съемок, расскажет об убийстве экс-главы Gucci Маурицио в 1995 году, последующем судебном разбирательстве над его женой Патрицией Реджиани, которая организовала преступление.
"Мы искренне разочарованы. Я говорю от имени семьи. Они крадут историю целой семьи, чтобы извлечь выгоду. У нас есть конфиденциальность. Мы можем говорить обо всем, но есть граница, которую нельзя переступать", — сказала Патриция Гуччи, троюродная сестра Маурицио.
Она также выразила недовольство кастингом. По мнению Патриции, Аль Пачино (играет Альдо Гуччи, ее деда) и Джаред Лето (Паоло Гуччи, ее отец) не подходят для своих ролей.
"Мой дед был очень красивым мужчиной, как и все в семье Гуччи, очень высоким, голубоглазым и элегантным. Его играет Аль Пачино, который и так невысокого роста, на фотографии в гриме он выглядит полным, невысоким, с бакенбардами и вообще некрасивым. Это стыд — между ними нет ничего общего", — уверена Патриция.
Она также раскритиковала вид Джареда Лето, который был замечен на съемочной площадке в образе с растрепанными волосами и лиловом вельветовом костюме. Патриция назвала его вид "ужасным" и добавила, что она оскорблена этим.
Комментариев на это со стороны режиссер Ридли Скотта не последовало.
Предполагается, что "Дом Гуччи" выйдет в прокат 24 ноября.