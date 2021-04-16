Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210416/kiev-1728557755.html
В Киеве введут дополнительные меры на майские праздники и Пасху
В Киеве введут дополнительные меры на майские праздники и Пасху
Власти Киева намерены ввести дополнительные противоэпидемиологические меры на майские праздники и на Пасху, заявил в пятницу на брифинге мэр украинской столицы... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T12:50
2021-04-16T12:50
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
виталий кличко
владимир зеленский
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604265909_0:0:2587:1455_1920x0_80_0_0_883f0eaf16c1b8b12e7debc336f08804.jpg
КИЕВ, 16 апр – РИА Новости. Власти Киева намерены ввести дополнительные противоэпидемиологические меры на майские праздники и на Пасху, заявил в пятницу на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.Ранее локдаун, введенный в Киеве из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, продлили до 30 апреля. В столице запрещена работа школ и детских садов, пассажиров в общественный транспорт пускают только по спецпропускам. В первый день усиленного карантина цены на такси в Киеве выросли в три-четыре раза, утром город сковали пробки. Украинские СМИ сообщали, что в транспорт не пускали даже врачей, если у них не было спецпропуска. Офис президента Владимира Зеленского заявил, что власти Киева не справились с задачей по обеспечению киевлян спецпропусками, и призвал оперативно решить ситуацию с их дефицитом. Кличко не исключил продления действующего в столице жесткого карантина до 10 мая в случае негативной динамики с заболеваемостью COVID-19.При этом он отметил, что продление локдауна в столице после 30 апреля будет зависеть от динамики заболеваемости коронавирусом. Пока, по его словам, рано говорить о ее улучшении.На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "красную зону" на данный момент входят Киев, Житомирская, Одесская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Черновицкая, Черниговская, Запорожская, Харьковская, Хмельницкая и Полтавская области.
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604265909_128:0:2587:1844_1920x0_80_0_0_508dcfc7888165800ffdeaf934cebffa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, виталий кличко, владимир зеленский, киев, украина, в мире

В Киеве введут дополнительные меры на майские праздники и Пасху

12:50 16.04.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции проверяют наличие у девушки спецпропуска для проезда на общественном транспорте на одной из станций метро в Киев
Сотрудники полиции проверяют наличие у девушки спецпропуска для проезда на общественном транспорте на одной из станций метро в Киев - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 16 апр – РИА Новости. Власти Киева намерены ввести дополнительные противоэпидемиологические меры на майские праздники и на Пасху, заявил в пятницу на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Ранее локдаун, введенный в Киеве из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, продлили до 30 апреля. В столице запрещена работа школ и детских садов, пассажиров в общественный транспорт пускают только по спецпропускам. В первый день усиленного карантина цены на такси в Киеве выросли в три-четыре раза, утром город сковали пробки. Украинские СМИ сообщали, что в транспорт не пускали даже врачей, если у них не было спецпропуска. Офис президента Владимира Зеленского заявил, что власти Киева не справились с задачей по обеспечению киевлян спецпропусками, и призвал оперативно решить ситуацию с их дефицитом. Кличко не исключил продления действующего в столице жесткого карантина до 10 мая в случае негативной динамики с заболеваемостью COVID-19.
"У нас впереди большие праздники и мы уже готовим дополнительные противоэпидемиологические меры и нормы, чтобы после праздников не случился инфекционный взрыв. Эти правила разрабатывает комиссия по чрезвычайным ситуациям города, и к Пасхе мы их обязательно обнародуем", - сказал Кличко. Трансляция велась на сайте Киевской городской госадминистрации.
При этом он отметил, что продление локдауна в столице после 30 апреля будет зависеть от динамики заболеваемости коронавирусом. Пока, по его словам, рано говорить о ее улучшении.
На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "красную зону" на данный момент входят Киев, Житомирская, Одесская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Черновицкая, Черниговская, Запорожская, Харьковская, Хмельницкая и Полтавская области.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВиталий КличкоВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
23:10Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"
Лента новостейМолния