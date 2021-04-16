https://ria.ru/20210416/kiev-1728557755.html

В Киеве введут дополнительные меры на майские праздники и Пасху

В Киеве введут дополнительные меры на майские праздники и Пасху

Власти Киева намерены ввести дополнительные противоэпидемиологические меры на майские праздники и на Пасху, заявил в пятницу на брифинге мэр украинской столицы... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T12:50

2021-04-16T12:50

2021-04-16T12:50

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

виталий кличко

владимир зеленский

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 16 апр – РИА Новости. Власти Киева намерены ввести дополнительные противоэпидемиологические меры на майские праздники и на Пасху, заявил в пятницу на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.Ранее локдаун, введенный в Киеве из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, продлили до 30 апреля. В столице запрещена работа школ и детских садов, пассажиров в общественный транспорт пускают только по спецпропускам. В первый день усиленного карантина цены на такси в Киеве выросли в три-четыре раза, утром город сковали пробки. Украинские СМИ сообщали, что в транспорт не пускали даже врачей, если у них не было спецпропуска. Офис президента Владимира Зеленского заявил, что власти Киева не справились с задачей по обеспечению киевлян спецпропусками, и призвал оперативно решить ситуацию с их дефицитом. Кличко не исключил продления действующего в столице жесткого карантина до 10 мая в случае негативной динамики с заболеваемостью COVID-19.При этом он отметил, что продление локдауна в столице после 30 апреля будет зависеть от динамики заболеваемости коронавирусом. Пока, по его словам, рано говорить о ее улучшении.На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "красную зону" на данный момент входят Киев, Житомирская, Одесская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Черновицкая, Черниговская, Запорожская, Харьковская, Хмельницкая и Полтавская области.

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, виталий кличко, владимир зеленский, киев, украина, в мире