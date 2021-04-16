В Киеве введут дополнительные меры на майские праздники и Пасху
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции проверяют наличие у девушки спецпропуска для проезда на общественном транспорте на одной из станций метро в Киев
КИЕВ, 16 апр – РИА Новости. Власти Киева намерены ввести дополнительные противоэпидемиологические меры на майские праздники и на Пасху, заявил в пятницу на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Ранее локдаун, введенный в Киеве из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, продлили до 30 апреля. В столице запрещена работа школ и детских садов, пассажиров в общественный транспорт пускают только по спецпропускам. В первый день усиленного карантина цены на такси в Киеве выросли в три-четыре раза, утром город сковали пробки. Украинские СМИ сообщали, что в транспорт не пускали даже врачей, если у них не было спецпропуска. Офис президента Владимира Зеленского заявил, что власти Киева не справились с задачей по обеспечению киевлян спецпропусками, и призвал оперативно решить ситуацию с их дефицитом. Кличко не исключил продления действующего в столице жесткого карантина до 10 мая в случае негативной динамики с заболеваемостью COVID-19.
"У нас впереди большие праздники и мы уже готовим дополнительные противоэпидемиологические меры и нормы, чтобы после праздников не случился инфекционный взрыв. Эти правила разрабатывает комиссия по чрезвычайным ситуациям города, и к Пасхе мы их обязательно обнародуем", - сказал Кличко. Трансляция велась на сайте Киевской городской госадминистрации.
При этом он отметил, что продление локдауна в столице после 30 апреля будет зависеть от динамики заболеваемости коронавирусом. Пока, по его словам, рано говорить о ее улучшении.
На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "красную зону" на данный момент входят Киев, Житомирская, Одесская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Черновицкая, Черниговская, Запорожская, Харьковская, Хмельницкая и Полтавская области.