Онлайн-конференция о госполитике в отношении казачества
22 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, члена Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, казачьего генерала Виктора ВОДОЛАЦКОГО.
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12 апреля на сайте Кремля опубликовано поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина о создании Центрального музея российского казачества. Властям регионов рекомендовано разработать совместно с органами местного самоуправления при участии Всероссийского казачьего общества и других казачьих объединений планы мероприятий по реализации Стратегии госполитики в отношении российского казачества на 2021-2030 гг. Чему учит славная и трагическая история российского казачества? Какова сегодня роль казаков в российском обществе? Как государство выстраивает отношения с казачеством?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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