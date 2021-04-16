https://ria.ru/20210416/kazachestvo-1728635102.html

Онлайн-конференция о госполитике в отношении казачества

Онлайн-конференция о госполитике в отношении казачества

РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T18:21

2021-04-16T18:21

2021-04-16T18:21

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1728635102.jpg?1618586470

22 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, члена Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, казачьего генерала Виктора ВОДОЛАЦКОГО.Задать вопрос12 апреля на сайте Кремля опубликовано поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина о создании Центрального музея российского казачества. Властям регионов рекомендовано разработать совместно с органами местного самоуправления при участии Всероссийского казачьего общества и других казачьих объединений планы мероприятий по реализации Стратегии госполитики в отношении российского казачества на 2021-2030 гг. Чему учит славная и трагическая история российского казачества? Какова сегодня роль казаков в российском обществе? Как государство выстраивает отношения с казачеством?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы