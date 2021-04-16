https://ria.ru/20210416/karaoke-1728458404.html

День голоса: как подготовиться к выступлению в караоке

День голоса: как подготовиться к выступлению в караоке

В Международный день голоса профессиональных певцов и педагогов по вокалу опросили, как стоит петь в караоке или во время застолья, особенно тем, кто не считает РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T08:00

2021-04-16T08:00

2021-04-16T08:06

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В Международный день голоса профессиональных певцов и педагогов по вокалу опросили, как стоит петь в караоке или во время застолья, особенно тем, кто не считает себя обладателем выдающихся вокальных данных. Почему не надо налегать на шампанское, как быстро расслабить связки и правда ли, что сырые яйца помогают брать высокие ноты, — в материале РИА Новости. Медведь на ухо"Безголосых", на самом деле, не бывает, и каждый может петь — это как научиться плавать или водить машину. Просто у одного это получится лучше, а у другого чуть хуже. С ней согласна солистка Marina Volkova Jazz Band, которая преподает более десяти лет: "Грамотный педагог научит петь каждого — при условии что у ученика есть желание и трудоспособность". Четкие сроки она назвать затрудняется: у всех по-разному. "Но обычно, если действительно хотеть и дополнительно самому заниматься дома, — через месяц", — поясняет Марина. Это создает отличное настроение. "Звук — энергия, и пение, а особенно занятия вокалом, оказывают мощный психотерапевтический эффект. Ведь вы расслабляетесь, анализируете, пропускаете через себя каждую композицию, учитесь контролировать ощущения, заряжаетесь энергетически", — отмечает Чибисова.А в душе я поюОчень многое зависит от выбора песни — если тут ошибиться, провал ждет даже опытного исполнителя. Так что новичку следует отнестись к этому с особым вниманием. По словам Чибисовой, лучше не брать композиции за пределами вашего вокального диапазона, исполняя которые вы ощущаете сильный дискомфорт. Она советует начинать с технически доступных произведений, постепенно усложняя репертуар. Но есть другая проблема, добавляет Волкова: любителю не так просто отличить сложную композицию от легкой, с этим должен помочь наставник."Взять, к примеру, Summertime. Сколько в этой знакомой джазовой мелодии, на самом деле, подводных камней, с которыми сталкиваешься при детальном разборе! И так можно сказать почти о любом произведении, если это, конечно, не какой-нибудь хит-однодневка из двух аккордов", — уточняет Волкова. Другая ошибка — незнание песни: помнить только припев недостаточно. Поэтому откажитесь от любимой или модной композиции в пользу той, которую выучили наизусть. Зевать, хрипеть, не питьК выступлению в идеале нужно готовиться за день, причем дело не только в распевке. "Главный секрет профессиональных певцов — хорошо выспаться, не менее девяти-десяти часов, голос должен быть отдохнувшим. Обязательно перекусить, но не объедаться", — советует Волкова. Есть миф, что чем крупнее человек, тем больше в нем звука, но это неправда. Занимайтесь спортом, йогой, танцами, делайте зарядку. "Это поддерживает мышцы в тонусе. А вокал — именно мышечная работа", — напоминает Чибисова.Если "на сцену" просят выйти спонтанно, успеете подготовиться за несколько минут. Во-первых, пройдитесь. "Во время ходьбы тело расслабляется, как и голосовой аппарат. Шагайте, напевая строчки из песни, которую вы выбрали", — говорит Чибисова. Также очень важно расслабить челюсть: для этого можно немного помассировать ее или позевать. Волкова советует технику штробас: нужно специально похрипеть. Вибрационный массаж связок приводит их в тонус и помогает при осипшем голосе. А вот по поводу того, что "без бокала — нет вокала", мнения педагогов разделились. "Немного шампанского для храбрости тоже еще никому не повредило, главное — не переборщить", — полагает Анжелика. — Но лучше иметь под рукой бутылочку воды, чтобы горло не пересыхало".Марина Волкова, напротив, предостерегает: "Алкоголь, газировка, холодные напитки перед выступлением не рекомендуются. А шампанское как раз все это сочетает". Еще враги хорошего голоса — семечки, орешки и яблоки. "Все это ужасно сушит связки", — поясняет педагог. И сырые яйца не сильно помогут распеться или взять высокие ноты, вопреки распространенным представлениям. Дело в том, что этот продукт отправляется в пищевод — то есть "не в то горло", иначе вызовет приступ кашля. Как пробка петь научитНовички, пытаясь спеть в караоке или во время застолья, часто допускают похожие ошибки. Самая распространенная, считает Чибисова, — попытка перекричать минусовку или соседа. Еще у вокалистов есть понятие "куриная попка": это когда поют, не сильно разомкнув губы, как бы стесняясь. Нужно, напротив, открывать рот шире. Иначе звук получится тусклый и невнятный. Не забывайте и о микрофоне. "Это не чупа-чупс, так что держите его на расстоянии нескольких сантиметров, лучше пяти. При использовании определенных вокальных техник микрофон нужно приближать и отдалять, но этому специально учатся", — говорит Чибисова. И еще один залог успеха — правильная тактика. Тем, кто не уверен в собственных силах, можно сначала спеть вместе с друзьями, прежде чем отважиться на соло. Откладывать выступление на финал вечера тоже не стоит: есть риск переволноваться. По ее словам, копирование фишек любимого музыканта помогает обрести собственную манеру исполнения. А еще очень важна дикция, так что твердите скороговорки, причем с препятствием, например, с пробкой от вина. Удерживая ее зубами, произносить слова следует максимально артистично, медленно. Однако, подчеркивает Чибисова, с серьезностью подготовки тоже лучше не перебарщивать. Все-таки караоке — это для души, поэтому главное — получить удовольствие.

https://ria.ru/20210328/gaga-1602514634.html

https://ria.ru/20200901/rech-1576087256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда сходить , марина волкова, стиль жизни, музыка, эстрада