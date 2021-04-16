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Премьер-министр Италии рассказал, когда страна ослабит карантинные меры
Премьер-министр Италии рассказал, когда страна ослабит карантинные меры
Карантинные меры, введенные правительством Италии в связи с пандемией COVID-19, будут ослаблены с 26 апреля, объявил в пятницу премьер-министр Италии Марио... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T17:07
2021-04-16T17:07
2021-04-16T17:15
марио драги
италия
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РИМ, 16 апр - РИА Новости, Сергей Старцев. Карантинные меры, введенные правительством Италии в связи с пандемией COVID-19, будут ослаблены с 26 апреля, объявил в пятницу премьер-министр Италии Марио Драги.Начиная с этого числа, некоторые регионы Италии, где наблюдается заметное снижение распространения коронавируса, вновь получат статус так называемых "желтых" зон, сообщил глава правительства в ходе пресс-конференции в правительственном Дворце Киджи."Можно смотреть в будущее с осторожным оптимизмом", - заявил премьер.Драги подчеркнул, что в новых условиях "приоритет будет отдан деятельности на открытом воздухе и работе школ". По его словам, в "желтых" и "оранжевых" зонах все школьники вернутся в учебные классы.В "желтых" зонах будут открыты магазины, рестораны и другие предприятия общественного питания, а также спортивные и культурные учреждения. Впервые за многие месяцы рестораны на Апеннинах смогут работать даже вечером при условии, что их клиенты будут обслуживаться на открытом воздухе.Премьер-министр также сообщил, что между "желтыми" зонами будет восстановлено свободное передвижение граждан.Главным критерием для установления цвета конкретного региона является коэффициент распространения инфекции Rt. Это базовый показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной. В настоящее время, согласно последней информации медицинских властей, Rt в Италии снизился до 0,85.
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марио драги, италия
РИМ, 16 апр - РИА Новости, Сергей Старцев.
Карантинные меры, введенные правительством Италии
в связи с пандемией COVID-19, будут ослаблены с 26 апреля, объявил в пятницу премьер-министр Италии Марио Драги
.
Начиная с этого числа, некоторые регионы Италии, где наблюдается заметное снижение распространения коронавируса, вновь получат статус так называемых "желтых" зон, сообщил глава правительства в ходе пресс-конференции в правительственном Дворце Киджи.
"Можно смотреть в будущее с осторожным оптимизмом", - заявил премьер.
Драги подчеркнул, что в новых условиях "приоритет будет отдан деятельности на открытом воздухе и работе школ". По его словам, в "желтых" и "оранжевых" зонах все школьники вернутся в учебные классы.
В "желтых" зонах будут открыты магазины, рестораны и другие предприятия общественного питания, а также спортивные и культурные учреждения. Впервые за многие месяцы рестораны на Апеннинах смогут работать даже вечером при условии, что их клиенты будут обслуживаться на открытом воздухе.
Премьер-министр также сообщил, что между "желтыми" зонами будет восстановлено свободное передвижение граждан.
Главным критерием для установления цвета конкретного региона является коэффициент распространения инфекции Rt. Это базовый показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной. В настоящее время, согласно последней информации медицинских властей, Rt в Италии снизился до 0,85.