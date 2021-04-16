Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210416/kapremont-1728646122.html
В Подмосковье следить за капремонтом домов стали онлайн
В Подмосковье следить за капремонтом домов стали онлайн
Жители Московской области получили возможность следить за капительным ремонтом домов онлайн. Об этом, как сообщил телеканал "360", рассказал министр ЖКХ региона РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T19:26
2021-04-16T19:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156260/92/1562609255_0:147:1501:991_1920x0_80_0_0_f89bac7ece982620961f09a81826676a.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Жители Московской области получили возможность следить за капительным ремонтом домов онлайн. Об этом, как сообщил телеканал "360", рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.Благодаря видеокамерам и онлайн-системам следить за обновлением фасадов и крыш теперь можно круглосуточно.За ремонтом домов следят в онлайн-режиме из центра управления проектами областного Фонда капитального ремонта, который заработал зимой 2020 года. Такой есть только в Подмосковье. Картинку транслируют со всех площадок, где проходят наружные работы.Постоянный видеоконтроль в разы повышает технологический уровень работ и соблюдение техники безопасности, также сокращается количество нарушений.Сегодня в Московской области установлено около 150 камер, снимающих капремонт. Их монтаж — обязательное условие для обновления кровель и фасадов."Благодаря автоматизированной системе и видеотрансляции контроль за процессом капитального ремонта крыш и фасадов выполняют 24 на 7. Важно, что каждый житель региона с любого устройства сможет следить за преображением своего дома", — добавил министр.За каждым зданием закреплен сотрудник фонда. Специалисты посменно следят за ремонтом еще и в специальном приложении, также проводятся онлайн-встречи со строителями.Камеры позволят увидеть неправильное складирование материалов или вскрытую кровлю. Благодаря им подрядчик вовремя исправит недочеты.Следить за процессом онлайн можно на официальном сайте фонда, в разделе "Интерактивная карта".
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156260/92/1562609255_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_f6c8501aabf527abbd1bb58466f85a15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

В Подмосковье следить за капремонтом домов стали онлайн

19:26 16.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковРабочие проводят ремонт жилого дома
Рабочие проводят ремонт жилого дома - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Жители Московской области получили возможность следить за капительным ремонтом домов онлайн. Об этом, как сообщил телеканал "360", рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.
Благодаря видеокамерам и онлайн-системам следить за обновлением фасадов и крыш теперь можно круглосуточно.
За ремонтом домов следят в онлайн-режиме из центра управления проектами областного Фонда капитального ремонта, который заработал зимой 2020 года. Такой есть только в Подмосковье. Картинку транслируют со всех площадок, где проходят наружные работы.
"Все объекты, связанные с ремонтом кровель и фасадов, обеспечены камерами и выведены в аттестационный центр. Жители Подмосковья тоже могут увидеть, как идут работы", — заявил Велиховский.
Постоянный видеоконтроль в разы повышает технологический уровень работ и соблюдение техники безопасности, также сокращается количество нарушений.
Сегодня в Московской области установлено около 150 камер, снимающих капремонт. Их монтаж — обязательное условие для обновления кровель и фасадов.
"Благодаря автоматизированной системе и видеотрансляции контроль за процессом капитального ремонта крыш и фасадов выполняют 24 на 7. Важно, что каждый житель региона с любого устройства сможет следить за преображением своего дома", — добавил министр.
За каждым зданием закреплен сотрудник фонда. Специалисты посменно следят за ремонтом еще и в специальном приложении, также проводятся онлайн-встречи со строителями.
Камеры позволят увидеть неправильное складирование материалов или вскрытую кровлю. Благодаря им подрядчик вовремя исправит недочеты.
Следить за процессом онлайн можно на официальном сайте фонда, в разделе "Интерактивная карта".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
23:10Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"
Лента новостейМолния