https://ria.ru/20210416/kapremont-1728646122.html

В Подмосковье следить за капремонтом домов стали онлайн

В Подмосковье следить за капремонтом домов стали онлайн

Жители Московской области получили возможность следить за капительным ремонтом домов онлайн. Об этом, как сообщил телеканал "360", рассказал министр ЖКХ региона РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T19:26

2021-04-16T19:26

2021-04-16T19:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Жители Московской области получили возможность следить за капительным ремонтом домов онлайн. Об этом, как сообщил телеканал "360", рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.Благодаря видеокамерам и онлайн-системам следить за обновлением фасадов и крыш теперь можно круглосуточно.За ремонтом домов следят в онлайн-режиме из центра управления проектами областного Фонда капитального ремонта, который заработал зимой 2020 года. Такой есть только в Подмосковье. Картинку транслируют со всех площадок, где проходят наружные работы.Постоянный видеоконтроль в разы повышает технологический уровень работ и соблюдение техники безопасности, также сокращается количество нарушений.Сегодня в Московской области установлено около 150 камер, снимающих капремонт. Их монтаж — обязательное условие для обновления кровель и фасадов."Благодаря автоматизированной системе и видеотрансляции контроль за процессом капитального ремонта крыш и фасадов выполняют 24 на 7. Важно, что каждый житель региона с любого устройства сможет следить за преображением своего дома", — добавил министр.За каждым зданием закреплен сотрудник фонда. Специалисты посменно следят за ремонтом еще и в специальном приложении, также проводятся онлайн-встречи со строителями.Камеры позволят увидеть неправильное складирование материалов или вскрытую кровлю. Благодаря им подрядчик вовремя исправит недочеты.Следить за процессом онлайн можно на официальном сайте фонда, в разделе "Интерактивная карта".

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)