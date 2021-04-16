https://ria.ru/20210416/izbienie-1728607183.html

На Кубани внук до смерти избил бабушку

На Кубани внук до смерти избил бабушку

Пьяный житель кубанского посёлка три часа избивал свою 89-летнюю бабушку, после чего лег спасть, пенсионерка не выжила, сообщает прокуратура Краснодарского... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T15:58

2021-04-16T15:58

2021-04-16T15:58

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Пьяный житель кубанского посёлка три часа избивал свою 89-летнюю бабушку, после чего лег спасть, пенсионерка не выжила, сообщает прокуратура Краснодарского края.Установлено, что 89-летняя пенсионерка, являющаяся инвалидом первой группы, проживала у себя в квартире в поселке Мостовском с дочерью и внуком. Трагедия произошла 8 апреля, когда её дочь ушла на работу в ночую смену, оставив бабушку на 41-летнего внука."Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, учинил со своей бабушкой конфликт и в течение 3 часов избивал ее, сломал ей все ребра и повредил легкие, чем причинил тяжкий вред здоровью. От полученных телесных повреждений пожилая женщина скончалась на месте, а мужчина лег спать", - добавляется в релизе.Вернувшись с работы, женщина обнаружила мать мертвой и сообщила в правоохранительные органы. Суд поместил буйного внука под стражу.

https://ria.ru/20210402/izbienie-1603990789.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, происшествия