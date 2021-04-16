https://ria.ru/20210416/izbienie-1728607183.html
На Кубани внук до смерти избил бабушку
На Кубани внук до смерти избил бабушку
Пьяный житель кубанского посёлка три часа избивал свою 89-летнюю бабушку, после чего лег спасть, пенсионерка не выжила, сообщает прокуратура Краснодарского... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:58
2021-04-16T15:58
2021-04-16T15:58
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Пьяный житель кубанского посёлка три часа избивал свою 89-летнюю бабушку, после чего лег спасть, пенсионерка не выжила, сообщает прокуратура Краснодарского края.Установлено, что 89-летняя пенсионерка, являющаяся инвалидом первой группы, проживала у себя в квартире в поселке Мостовском с дочерью и внуком. Трагедия произошла 8 апреля, когда её дочь ушла на работу в ночую смену, оставив бабушку на 41-летнего внука."Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, учинил со своей бабушкой конфликт и в течение 3 часов избивал ее, сломал ей все ребра и повредил легкие, чем причинил тяжкий вред здоровью. От полученных телесных повреждений пожилая женщина скончалась на месте, а мужчина лег спать", - добавляется в релизе.Вернувшись с работы, женщина обнаружила мать мертвой и сообщила в правоохранительные органы. Суд поместил буйного внука под стражу.
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краснодарский край, происшествия
КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости.
Пьяный житель кубанского посёлка три часа избивал свою 89-летнюю бабушку, после чего лег спасть, пенсионерка не выжила, сообщает прокуратура Краснодарского края
.
"В Мостовском районе возбуждено уголовное дело в отношении внука, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть бабушки", - говорится в сообщении.
Установлено, что 89-летняя пенсионерка, являющаяся инвалидом первой группы, проживала у себя в квартире в поселке Мостовском с дочерью и внуком. Трагедия произошла 8 апреля, когда её дочь ушла на работу в ночую смену, оставив бабушку на 41-летнего внука.
"Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, учинил со своей бабушкой конфликт и в течение 3 часов избивал ее, сломал ей все ребра и повредил легкие, чем причинил тяжкий вред здоровью. От полученных телесных повреждений пожилая женщина скончалась на месте, а мужчина лег спать", - добавляется в релизе.
Вернувшись с работы, женщина обнаружила мать мертвой и сообщила в правоохранительные органы. Суд поместил буйного внука под стражу.